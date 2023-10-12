ناسا تكتشف لبنات بناء محتملة للحياة على كويكب عمره 4.5 مليار سنة

كشفت وكالة ناسا أن كويكبًا يبلغ عمره 4.5 مليار عام يسمى بينو قد يحتوي على "اللبنات الأساسية للحياة على الأرض". جاء هذا الإعلان خلال حدث تم بثه مباشرة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس. وعرضت الوكالة العينات التي تم جمعها من بينو من خلال مهمة أوزوريس-ريكس، والتي أظهرت محتوى عالي الكربون والماء. وهبطت الكبسولة التي تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا من الصخور والغبار من الكويكب في صحراء يوتا بالقرب من سولت ليك سيتي في 24 سبتمبر.

وأعرب مدير ناسا، بيل نيلسون، عن سعادته، مشيرًا إلى أن العينات ستساعد في التحقيق في أصول الحياة على الأرض وتوسيع فهمنا للكويكبات التي يمكن أن تشكل تهديدًا لكوكبنا. وأضاف أنها تقربنا من كشف أسرار تراثنا الكوني.

ويعتبر بينو، الذي يقع على بعد 60 مليون ميل، من بقايا نظامنا الشمسي المبكر. وتكمن قيمته العلمية في تسليط الضوء على نشأة الكواكب وتطورها. وصلت مهمة أوزوريس-ريكس، التي انطلقت في سبتمبر 2016، إلى بينو في ديسمبر 2018، وأعادت عينات إلى الأرض في الكبسولة المغلقة الشهر الماضي. ووصف العالم الرئيسي للمهمة، البروفيسور دانتي لوريتا من جامعة أريزونا، العينات بأنها "كنز علمي" وشدد على قدرتها على تقديم رؤى عميقة حول أصول نظامنا الشمسي.

وبينما كان هدف ناسا هو جمع 60 جرامًا من عينة الكويكب، اكتشفت الوكالة "مادة إضافية" على السطح الخارجي لرأس المجمع وغطاء العلبة وقاعدتها عند فتح العلبة. وقد أدت المواد الإضافية إلى إبطاء عملية جمع العينة الأولية واحتوائها. يتوق العلماء لاستكشاف صندوق الكنز الموجود خارج كوكب الأرض، لأنه يحمل وعدًا كبيرًا لفهم أصول الحياة وإمكاناتها في جوارنا الكوني.

بشكل عام، تمثل العينات المأخوذة من بينو إنجازًا كبيرًا لناسا، وتعد باكتشافات علمية مثيرة يمكن أن تعيد تشكيل فهمنا للكون.

مصادر:

- ناسا