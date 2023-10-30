استكشاف أسرار قمر كوكب المشتري جانيميد: كشف الماضي اللامع

كشفت البيانات الجديدة التي جمعتها مهمة جونو التابعة لناسا عن رؤى رائعة حول تكوين جانيميد، أكبر قمر لكوكب المشتري. اكتشف مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) الموجود على متن جونو الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على سطح القمر، مما يوفر أدلة قيمة حول تاريخه وطبيعة محيطه المخفي تحت السطح. نُشرت النتائج في مجلة Nature Astronomy، حيث سلطت الضوء على ماضي جانيميد كعالم يحتمل أن يكون مالحًا.

لقد أسر جانيميد، وهو أكبر من عطارد، العلماء لفترة طويلة بسبب قشرته الجليدية التي تخفي محيطًا داخليًا شاسعًا. أشارت الملاحظات السابقة التي أجرتها مركبة غاليليو الفضائية وتلسكوب هابل الفضائي إلى وجود الأملاح والمواد العضوية فقط، لكنها افتقرت إلى الدقة المكانية اللازمة للتحليل الدقيق.

خلال تحليق قريب في 7 يونيو 2021، جمعت جونو البيانات عندما مرت فوق جانيميد على ارتفاع لا يقل عن 650 ميلًا. التقطت أداة JIRAM صورًا وأطيافًا للأشعة تحت الحمراء لسطح القمر، وكشفت عن البصمات الكيميائية للمواد المختلفة. قدمت البيانات عالية الدقة وضوحًا غير مسبوق، مما مكن العلماء من التعرف على كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية.

يشير وجود هذه الأملاح الأمونيا إلى أن جانيميد ربما يكون قد تراكم مواد باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. ويمكن أيضًا أن تكون أملاح الكربونات المكتشفة عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

ومن المثير للاهتمام أن بيانات JIRAM كشفت أن أكبر وفرة من الأملاح والمواد العضوية تم العثور عليها في التضاريس المظلمة والمشرقة، خاصة في المناطق المحمية بالمجال المغناطيسي لجانيميد. يشير هذا إلى أن السمات السطحية المرصودة قد تكون بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح القمر الجليدي.

تمهد هذه النتائج الرائدة الطريق لفهم أفضل لتطور جانيميد وتثير أسئلة جديدة حول إمكانية السكن للأقمار الجليدية الأخرى داخل النظام الشمسي.

أسئلة وأجوبة

1. ماذا اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا على جانيميد؟

اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا، باستخدام مطياف JIRAM، أملاحًا معدنية ومركبات عضوية على سطح قمر المشتري جانيميد.

2. ما هو جانيميد؟

جانيميد هو أكبر أقمار كوكب المشتري وأكبر من كوكب عطارد. لديها محيط داخلي واسع مختبئ تحت قشرتها الجليدية.

3. ما أهمية الاكتشاف؟

يوفر اكتشاف الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على جانيميد معلومات قيمة عن تاريخه وتكوين محيطه تحت السطح. إنه يسلط الضوء على إمكانية السكن للأقمار الجليدية في النظام الشمسي.

4. كيف تم جمع البيانات؟

تم جمع البيانات بواسطة أداة JIRAM الخاصة بجونو أثناء تحليق قريب من جانيميد. التقطت الأداة صورًا وأطيافًا بالأشعة تحت الحمراء لتحليل التركيب الكيميائي لسطح القمر.

5. إلى ماذا يدل وجود الأملاح والمواد العضوية؟

يشير وجود الأملاح والمواد العضوية إلى أن جانيميد كان ماضيه مالحًا. ربما تكون الأملاح الأمونيا قد تشكلت خلال مراحلها المبكرة، في حين يمكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون.

6. لماذا تعتبر التضاريس المظلمة والمشرقة مهمة؟

وأظهرت التضاريس المظلمة والمشرقة على سطح جانيميد، وخاصة تلك المحمية بمجاله المغناطيسي، أكبر وفرة من الأملاح والمواد العضوية. قد تكون هذه المناطق عبارة عن بقايا من محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح القمر المتجمد.

7. ما هي الأقمار الأخرى التي رصدها جونو؟

وقد رصد جونو أيضًا القمر أوروبا، والذي يُعتقد أنه يحتوي على محيط تحت قشرته الجليدية، وسيواصل دراسة أقمار المشتري الأخرى مثل آيو في المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول مهمة جونو التابعة لناسا، قم بزيارة: nasa.gov.