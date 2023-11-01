مهمة جونو التابعة لناسا تكشف الأملاح والمواد العضوية على قمر المشتري جانيميد

كشفت البيانات التي جمعتها مهمة جونو التابعة لناسا عن اكتشاف رائد حول أكبر أقمار كوكب المشتري، جانيميد. اكتشف مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) الموجود على متن Juno أملاحًا معدنية ومركبات عضوية على سطح القمر خلال تحليق قريب مؤخرًا. تعتبر هذه النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Astronomy، حاسمة في كشف أصل جانيميد وتكوين محيطاته العميقة.

وقد أسر جانيميد، وهو أكبر من كوكب عطارد، العلماء بسبب وجود محيط داخلي هائل مختبئ تحت قشرته الجليدية. أشارت الملاحظات السابقة من المركبات الفضائية مثل غاليليو التابع لناسا وتلسكوب هابل الفضائي إلى وجود الأملاح والمواد العضوية؛ ومع ذلك، فإن حل هذه الملاحظات لم يكن كافيا لتقديم تأكيد نهائي.

في 7 يونيو 2021، انطلقت جونو في تحليق قريب من جانيميد، على ارتفاع 650 ميلًا فقط. خلال هذه المناورة، التقطت أداة JIRAM صورًا وأطيافًا للأشعة تحت الحمراء، مما سمح للعلماء بفحص سطح القمر بتفاصيل غير مسبوقة. والجدير بالذكر أن JIRAM حقق دقة مكانية للتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء أفضل من 0.62 ميل لكل بكسل. من خلال هذا التصوير المتقدم، اكتشف فريق جونو سمات طيفية مميزة مرتبطة بالمواد غير الجليدية المائية، بما في ذلك كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية.

يشير وجود أملاح الأمونيا إلى أن جانيميد قد يكون لديه مواد متراكمة باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون أملاح الكربونات الموجودة على القمر عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون، مما يوفر مزيدًا من التبصر في التاريخ الجيولوجي لجانيميد.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في الدراسة هو أن أعلى وفرة من الأملاح والمواد العضوية تم اكتشافها في التضاريس المظلمة والمشرقة الواقعة بالقرب من خطوط العرض التي يحميها المجال المغناطيسي لجانيميد. تشير هذه النتيجة إلى أن الأملاح والمواد العضوية التي تمت ملاحظتها هي على الأرجح بقايا محلول ملحي في أعماق المحيط وصل إلى سطح القمر.

تستمر مهمة جونو في استكشاف عوالم أخرى رائعة في نظام كوكب المشتري. بعد التحقيق في جانيميد وأوروبا، وهو قمر آخر يشتبه في وجود محيط تحت سطحه الجليدي، يركز جونو الآن اهتمامه على آيو. ومن المقرر أن تقترب المركبة الفضائية من آيو في 30 ديسمبر 2022، مما يوفر المزيد من الفرص للاكتشافات الرائدة.

أسئلة وأجوبة

1. ماذا اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا على جانيميد؟

اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على سطح جانيميد خلال تحليق قريب من القمر. تم الاكتشاف باستخدام مطياف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) الموجود على متن المركبة الفضائية Juno.

2. ما أهمية جانيميد بالنسبة للعلماء؟

يحظى جانيميد باهتمام كبير من العلماء لأنه يضم محيطًا داخليًا شاسعًا من الماء تحت قشرته الجليدية. يمكن أن توفر دراسة تكوين جانيميد وأصل محيطه رؤى قيمة حول تكوين القمر وإمكانية صلاحيته للسكن.

3. ما هي الدقة المكانية التي حققها JIRAM أثناء التحليق؟

حققت أداة JIRAM الموجودة على متن جونو دقة مكانية للتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء أفضل من 0.62 ميل (1 كيلومتر) لكل بكسل أثناء التحليق بالقرب من جانيميد. وقد مكّن هذا التصوير عالي الدقة العلماء من تحديد وتحليل السمات الطيفية الفريدة للمواد غير الجليدية المائية الموجودة على سطح القمر.

4. ما أهمية العثور على الأملاح والمواد العضوية في خطوط العرض المحمية على جانيميد؟

إن وجود الأملاح والمواد العضوية في التضاريس المظلمة والمشرقة بالقرب من خطوط العرض التي يحميها المجال المغناطيسي لجانيميد يشير إلى أنها بقايا محلول ملحي عميق في المحيط وصل إلى سطح القمر. يوفر هذا الاكتشاف أدلة قيمة حول التاريخ الجيولوجي لجانيميد والعمليات التي تحدث داخله.