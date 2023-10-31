مهمة جونو تكتشف أسرارًا لامعة على قمر كوكب المشتري جانيميد

تكشف البيانات التي جمعتها مهمة جونو التابعة لناسا أن أكبر أقمار كوكب المشتري، جانيميد، قد يكون له ماض مالح يطفو على السطح. أثناء تحليق قريب من القمر الجليدي، اكتشف مقياس الطيف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) الموجود على متن المركبة الفضائية جونو أملاحًا معدنية ومركبات عضوية على سطح جانيميد. توفر النتائج، التي نشرت في مجلة Nature Astronomy، رؤى قيمة حول أصل جانيميد وتكوين محيطه العميق.

جانيميد أكبر من كوكب عطارد وهو أكبر أقمار كوكب المشتري. لقد انبهر العلماء بجانيميد منذ فترة طويلة بسبب محيطه الداخلي الواسع من المياه المختبئة تحت سطحه الخارجي الجليدي. وكانت الملاحظات السابقة التي أجرتها مركبة غاليليو الفضائية التابعة لناسا وتلسكوب هابل الفضائي، وكذلك التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي، قد ألمحت إلى وجود أملاح ومواد عضوية على جانيميد. ومع ذلك، فإن دقة هذه الملاحظات كانت منخفضة جدًا بحيث لا يمكن تأكيد هذه النتائج بشكل نهائي.

في 7 يونيو 2021، حلق جونو فوق جانيميد على ارتفاع لا يقل عن 650 ميلًا، والتقط صورًا للأشعة تحت الحمراء وأطياف سطح القمر باستخدام أداة JIRAM. بفضل الدقة المكانية غير المسبوقة للتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء، تمكن علماء جونو من اكتشاف وتحليل السمات الطيفية الفريدة، بما في ذلك كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية.

يشير وجود أملاح الأمونيا إلى أن جانيميد قد يكون لديه مواد متراكمة باردة بدرجة كافية لتكثيف الأمونيا أثناء تكوينه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون أملاح الكربونات عبارة عن بقايا جليد غني بثاني أكسيد الكربون. تقدم هذه الاكتشافات أدلة قيمة حول التاريخ الجيولوجي لجانيميد والعمليات التي شكلت سطحه.

قدمت مهمة جونو أيضًا معلومات ثاقبة عن عوالم المشتري الأخرى، بما في ذلك أوروبا وآيو. ومن خلال دراسة هذه الأقمار، يأمل العلماء في كشف المزيد من الأسرار حول وجود الماء وإمكانية الحياة خارج الأرض في نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة

س: ماذا اكتشفت مهمة جونو التابعة لناسا على جانيميد؟

ج: اكتشفت بعثة جونو الأملاح المعدنية والمركبات العضوية على سطح جانيميد.

س: كيف تم جمع هذه البيانات؟

ج: التقط مقياس الطيف Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) الموجود على متن المركبة الفضائية Juno صورًا وأطيافًا للأشعة تحت الحمراء لسطح جانيميد.

س: ما الذي يشير إليه وجود الأملاح والمواد العضوية في جانيميد؟

ج: إنه يوفر نظرة ثاقبة حول أصل جانيميد، وتكوين محيطه العميق، وتاريخه الجيولوجي.

س: ما هي بعض المركبات المحددة التي تم اكتشافها في جانيميد؟

ج: اكتشف جهاز JIRAM كلوريد الصوديوم المائي، وكلوريد الأمونيوم، وبيكربونات الصوديوم، وربما الألدهيدات الأليفاتية.

س: ما هي أقمار المشتري الأخرى التي درسها جونو؟

ج: قامت جونو أيضًا برصد أوروبا ومن المقرر أن تقوم بالتحليق بالقرب من آيو في ديسمبر.