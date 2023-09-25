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تم الكشف عن رؤى جديدة حول تخضير الصحراء الكبرى في الدراسة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 25، 2023
تم الكشف عن رؤى جديدة حول تخضير الصحراء الكبرى في الدراسة

قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications رؤى جديدة حول التخضير الدوري للصحراء الكبرى على مدى 800,000 سنة الماضية. ويظهر البحث الذي أجراه الدكتور إدوارد أرمسترونج من جامعة هلسنكي وجامعة بريستول، أن هذه الفترات الرطبة في شمال أفريقيا تأثرت بالتغيرات في مدار الأرض حول الشمس وتم قمعها خلال العصور الجليدية.

استخدمت الدراسة نموذجًا مناخيًا لمحاكاة الفترات التاريخية لتخضير الصحراء الكبرى، وقدمت أدلة على كيفية تأثر توقيت وشدة هذه الأحداث الرطبة عن بعد بالصفائح الجليدية الكبيرة والبعيدة عند خطوط العرض العالية في نصف الكرة الشمالي. وتمكن الباحثون من محاكاة الفترات الرطبة الأفريقية بحجم مماثل لما تشير إليه ملاحظات المناخ القديم، وتسليط الضوء على سبب وتوقيت حدوث هذه الأحداث.

تاريخياً، كانت الصحراء الكبرى مغطاة بالنباتات بشكل دوري، حيث تزدهر الأنهار والبحيرات والحيوانات التي تعتمد على المياه. لعبت هذه الفترات الرطبة في شمال أفريقيا دورًا حاسمًا في توفير ممرات نباتية للخروج من أفريقيا، وتسهيل انتشار الأنواع المختلفة، بما في ذلك البشر الأوائل، حول العالم.

يُعتقد أن تخضير الصحراء الكبرى يرجع إلى التغيرات في الظروف المدارية للأرض، وخاصةً الحركة المدارية للأرض. ويشير هذا إلى الحركة المتذبذبة للأرض حول محورها، والتي تؤثر على الموسمية على مدى دورة تبلغ حوالي 21,000 سنة. تؤثر هذه التغييرات على كمية الطاقة التي تتلقاها الأرض في المواسم المختلفة، وتتحكم في نهاية المطاف في قوة الرياح الموسمية الأفريقية وانتشار الغطاء النباتي في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت الدراسة أن الفترات الرطبة في شمال أفريقيا تحدث كل 21,000 ألف سنة نتيجة للتغيرات في الحركة المدارية للأرض. وأدى ذلك إلى فصول صيف أكثر دفئا في نصف الكرة الشمالي، وتكثيف نظام الرياح الموسمية في غرب أفريقيا وزيادة هطول الأمطار في الصحراء الكبرى، مما تسبب في انتشار الغطاء النباتي من نوع السافانا.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة كشفت أيضًا أن الفترات الرطبة لم تحدث خلال العصور الجليدية عندما قامت الصفائح الجليدية الكبيرة بتبريد الغلاف الجوي وقمع نظام الرياح الموسمية الأفريقية. تؤكد هذه النتيجة على الارتباط الكبير بين هذه المناطق البعيدة، والتي ربما أعاقت انتشار الأنواع، بما في ذلك البشر، خارج أفريقيا خلال الفترات الجليدية في الـ 800,000 ألف سنة الماضية.

وأعرب الباحثون عن حماستهم للنتائج وقدرة نموذجهم المنقح على تمثيل التغيرات الماضية بدقة وتقديم نظرة ثاقبة لتغير المناخ في المستقبل. إن فهم العوامل التي تدفع إلى تخضير الصحراء أمر ضروري للتنبؤ بآثار التحولات المناخية المستقبلية في هذه المنطقة والتخفيف من آثارها.

مصادر:
- اتصالات الطبيعة
– جامعة هلسنكي
– جامعة بريستول

By غابرييل بوتا

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