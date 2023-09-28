الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث ثورة في جراحة الدماغ، كما يقول جراح الأعصاب الرائد

يمكن أن تصبح جراحة الدماغ باستخدام الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة خلال العامين المقبلين، مما يؤدي إلى إجراءات أكثر أمانًا وفعالية، وفقًا لجراح أعصاب بارز. يستخدم الجراحون المتدربون حاليًا تقنية الذكاء الاصطناعي لتعلم كيفية إجراء جراحة دماغية أكثر دقة. يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي، الذي تم تطويره في جامعة كوليدج لندن (UCL)، تحديد الأورام الصغيرة والهياكل الحرجة، مثل الأوعية الدموية، الموجودة في وسط الدماغ.

تتطلب جراحة الدماغ دقة بالغة، حيث أن أي خطأ بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. ومن الضروري تجنب إتلاف الغدة النخامية، وهي بحجم حبة العنب وتتحكم في هرمونات الجسم. يوضح استشاري جراحة الأعصاب هاني ماركوس من المستشفى الوطني لطب الأعصاب وجراحة الأعصاب أن إيجاد التوازن الصحيح أمر بالغ الأهمية: "إذا كنت صغيرًا جدًا في النهج الذي تتبعه، فإنك تخاطر بعدم إزالة ما يكفي من الورم. إذا ذهبت إلى حجم كبير جدًا، فإنك تخاطر بإتلاف هذه الهياكل المهمة حقًا.

وقد قام نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل أكثر من 200 مقطع فيديو لجراحة الغدة النخامية، وفي 10 أشهر فقط، وصل إلى مستوى من الخبرة قد يستغرق الجراح البشري 10 سنوات لاكتسابه. توفر قدرات النظام مزايا كبيرة للجراحين. يقول السيد ماركوس: "يمكن للجراحين مثلي - حتى لو كنت من ذوي الخبرة الكبيرة - بمساعدة الذكاء الاصطناعي، القيام بعمل أفضل للعثور على تلك الحدود من دونها. يمكن أن يكون لديك، في غضون سنوات قليلة، نظام ذكاء اصطناعي شهد عمليات أكثر مما شهده أو يمكن أن يراه أي إنسان على الإطلاق.

لقد أدركت حكومة المملكة المتحدة إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، واعتبرته "مغيراً لقواعد اللعبة". يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز النتائج والإنتاجية في مجال الرعاية الصحية، وفقًا لوزير الذكاء الاصطناعي في حكومة فيكونت كامروز. يهدف التعاون بين UCL والمهندسين والأطباء والعلماء في مركز Wellcome / مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية (EPSRC) للعلوم التدخلية والجراحية إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

- جامعة كلية لندن