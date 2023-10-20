حل صديق للبيئة لإزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من الماء

طور باحثون في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا (KIST) مادة صديقة للبيئة يمكنها إزالة المواد البلاستيكية الدقيقة من الماء بشكل فعال. تشكل المواد البلاستيكية الدقيقة، وهي نفايات بلاستيكية تتحلل بمرور الوقت إلى جزيئات أصغر من 20 ميكرومتر، خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا. محطات معالجة المياه الحالية غير قادرة على إزالة المواد البلاستيكية الدقيقة التي يقل حجمها عن 20 ميكرومتر، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول بديلة.

قام الدكتور جاي وو تشوي وفريقه في مركز أبحاث دورة المياه في KIST بتطوير مادة ندفة صلبة ذات هيكل معدني عضوي يمكنها تجميع المواد البلاستيكية النانوية تحت إشعاع الضوء المرئي. تعتمد المادة على اللون الأزرق البروسي، وهي مادة تعتمد على الهياكل المعدنية العضوية والتي تم استخدامها سابقًا لامتصاص العناصر المشعة من مياه الصرف الصحي.

اكتشف الباحثون أن اللون الأزرق البروسي يمكنه تجميع المواد البلاستيكية الدقيقة بشكل فعال تحت الضوء المرئي. ثم قاموا بتطوير مادة تزيد من كفاءة تجميع اللون الأزرق البروسي عن طريق تعديل البنية البلورية. عندما يتم تشعيع المادة بالضوء المرئي، يمكن تكتل المواد البلاستيكية الدقيقة التي يصل حجمها إلى 0.15 ميكرومتر إلى حجم أكبر بحوالي 4,100 مرة، مما يسهل إزالتها.

وفي التجارب، تمكن الباحثون من إزالة ما يصل إلى 99% من المواد البلاستيكية الدقيقة من الماء باستخدام المواد المطورة. علاوة على ذلك، يمكن لهذه المادة تلبد المواد البلاستيكية الدقيقة بأكثر من ثلاثة أضعاف وزنها، متفوقة على المواد الملبدة التقليدية التي تستخدم الحديد أو الألومنيوم بحوالي 250 مرة.

هذا الحل الصديق للبيئة لا يزيل بشكل فعال المواد البلاستيكية الدقيقة فحسب، بل يستخدم أيضًا اللون الأزرق البروسي، وهو غير ضار لجسم الإنسان. وهو مندف صلب، مما يجعل من السهل استعادة البقايا في الماء، ويستخدم الضوء الطبيعي كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى عملية منخفضة الطاقة.

ويعتقد الباحثون أن هذه التكنولوجيا لديها إمكانات عالية للتسويق التجاري ويمكن تطبيقها على الأنهار العامة، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تنقية المياه. وبعيدًا عن المواد البلاستيكية الدقيقة، يمكن أيضًا استخدام المادة لإزالة الملوثات الأخرى من أنظمة المياه.

تم نشر البحث، بدعم من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الأول من أكتوبر في المجلة الدولية لأبحاث المياه.

المصدر

– المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا (KIST)