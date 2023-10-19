سوبرامانيان شاندراسيخار: رائد في الفيزياء الفلكية

كان سوبرامانيان شاندراسيخار، المولود في 19 أكتوبر 1910 في لاهور، الهند البريطانية (باكستان الآن)، عالمًا وعالم رياضيات بارزًا قدم مساهمات عميقة في مجال الفيزياء الفلكية. لقد أحدث عمله ثورة في فهمنا لتطور النجوم والقوانين الأساسية التي تحكم الكون.

كان شغف شاندراسيخار بالرياضيات واضحًا منذ صغره، وتم الاعتراف به باعتباره معجزة في هذا المجال. عمه، السير سي.في رامان، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، أثر بشكل كبير على اهتماماته العلمية.

بعد إكمال تعليمه العالي في كلية بريزيدنسي في تشيناي وجامعة كامبريدج، طور شاندراسيخار نظرية رائدة في الفيزياء الفلكية. وفي سن التاسعة عشرة، قدم المفهوم المعروف باسم "حد شاندراسيخار". يصف هذا الحد الحد الأقصى للكتلة لنجم قزم أبيض مستقر، وبعد ذلك سينهار إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود. تحدت نظرية شاندراسيخار الفهم الحالي لتطور النجوم.

طوال حياته المهنية اللامعة، شغل شاندراسيخار مناصب تدريسية في جامعة شيكاغو. وقد قدم مساهمات كبيرة في مجالات مختلفة من الفيزياء الفلكية، بما في ذلك دراسة الأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية والثقوب السوداء. لقد وضع عمله الأساس للفيزياء الفلكية الحديثة وعزز فهمنا لدورات حياة النجوم والمجرات.

إحدى مساهماته الأكثر شهرة هي نظرية النقل الإشعاعي، والتي تشرح كيفية انتقال الطاقة من داخل النجم إلى سطحه. تظل هذه النظرية جزءًا لا يتجزأ من أبحاث الفيزياء الفلكية اليوم. إن رؤى شاندراسيخار الاستثنائية أكسبته جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.

إن إرث شاندراسيخار في الفيزياء الفلكية لا يُقاس. ولا تزال اكتشافاته الرائدة وأعماله النظرية أساسية لفهمنا للكون. امتد تأثيره إلى ما هو أبعد من الأبحاث، حيث قام بتوجيه وإلهام العديد من العلماء الشباب الذين قدموا مساهمات كبيرة في هذا المجال. إن تفاني شاندراسيخار في البحث العلمي يعزز مكانته كرائد حقيقي في الفيزياء الفلكية.

للاحتفال بعيد ميلاده الـ 107، تم إنشاء رسومات الشعار المبتكرة على Google في 19 أكتوبر 2017، تقديرًا لمساهماته الهائلة في هذا المجال.

التعاريف:

التطور النجمي – العملية التي يتغير من خلالها النجم بمرور الوقت، بما في ذلك ولادته وحياته وموته.

النقل الإشعاعي – العملية التي يتم من خلالها نقل الطاقة عبر وسط، مثل النجم، من خلال امتصاص الفوتونات وانبعاثها وانتثارها.

القزم الأبيض - نجم كثيف ومضغوط يتكون من بقايا نجم منخفض إلى متوسط ​​الكتلة استنفد وقوده النووي.

النجم النيوتروني – نجم صغير كثيف بشكل لا يصدق يتكون من انهيار نجم ضخم أثناء انفجار سوبر نوفا.

الثقب الأسود – منطقة في الفضاء تكون فيها الجاذبية قوية جدًا لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الهروب من جاذبيتها.

مصادر:

– أرشيف جوجل خربش

– بريتانيكا.كوم