وفاة ريوزو ياناجيماشي، رائد أبحاث الخصوبة، عن عمر يناهز 95 عامًا

توفي ريوزو ياناجيماشي، الرائد في أبحاث الخصوبة، عن عمر يناهز 95 عامًا في 27 سبتمبر في هونولولو. كان معروفًا بعمله في استنساخ أجيال متعددة من الفئران بنجاح في عام 1997، قبل الإعلان عن النعجة دوللي، أول حيوان ثديي مستنسخ. تضمنت تقنية ياناجيماشي الرائدة، والتي تم تطويرها مع أحد طلاب ما بعد الدكتوراه، استخدام الخلايا الركامية المحيطة بالبويضة، مقارنة بنهج الخلايا البالغة المتعطشة الذي استخدمه الفريق الاسكتلندي الذي استنسخ دوللي. حققت طريقته معدل نجاح يتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة، وهي أفضل بكثير من العملية الأكثر بدائية التي استخدمها الفريق الاسكتلندي.

على الرغم من مساهماته في الاستنساخ، ظل ياناجيماشي متشككًا وحذر من المخاطر والمخاوف الأخلاقية المرتبطة بالاستنساخ البشري. وشدد على أهمية أساليب الإنجاب التي تتماشى مع عمليات الطبيعة.

ولد ياناجيماتشي في اليابان عام 1928، ودرس علم الحيوان وعلم الأجنة الحيوانية في جامعة هوكايدو. وبعد أن كافح للعثور على مناصب أكاديمية في مجال تخصصه في اليابان، انضم إلى مؤسسة ورسستر للأبحاث الطبية الحيوية في الولايات المتحدة في عام 1960. وقبل لاحقًا منصبًا في جامعة هاواي في عام 1966، حيث أمضى بقية حياته المهنية.

تقاعد ياناجيماشي في عام 2005 لكنه استمر في العمل كأستاذ فخري حتى وقت قصير قبل وفاته. حصل على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة كيوتو المرموقة في عام 2021. وعلى الرغم من الأوسمة التي حصل عليها، ظل ياناجيماتشي متواضعا، وعزا نجاحه إلى طرح أسئلة "غبية" أدت في بعض الأحيان إلى اختراقات كبيرة.

مصادر:

–![العنوان](رابط)

–![العنوان](رابط)