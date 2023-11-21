الصدأ والثروات: تأثير جوثيت على المناظر الطبيعية والاقتصاد في أستراليا

هل تعلم أن اللون البني والبرتقالي المميز للعديد من المناظر الطبيعية الأسترالية يرجع إلى معدن يسمى الجيوثايت؟ الجوثيت، ويُلفظ بـ ger-thahyt، هو معدن يحتوي على الحديد ويتواجد بكثرة في التربة والرواسب الأسترالية. وقد لعب هذا المعدن دورًا مهمًا في تشكيل التاريخ الجيولوجي لأستراليا وثقافة السكان الأصليين واقتصادها.

يتكون الجوثيت عندما تخضع المعادن الغنية بالحديد للأكسدة، وهو المكون الرئيسي للصدأ. أدى التاريخ الجيولوجي الفريد لأستراليا، وتحديدًا منذ حوالي 2.6 مليار سنة، عندما كان الغلاف الجوي للأرض يفتقر إلى الأكسجين، إلى هطول الأمطار من تكوينات الحديد ذات النطاقات (BIF). على مدى ملايين السنين، تحولت هذه الهياكل BIFs، وحل الجيوثيت محل معادن الشوائب في هذه التكوينات الصخرية.

يوضح الدكتور إريك رامانايدو، خبير خام الحديد والنيكل اللاتريتي، أن رواسب الجيوثايت الهائلة في أستراليا يمكن إرجاعها إلى هذه العملية القديمة. يرتبط الجوثيت في الغالب برواسب خام الحديد الواسعة في حوض هامرسلي في غرب أستراليا، ولكنه يوجد أيضًا في مناطق خام الحديد الأخرى مثل بيلبارا، يلجارن، وسلسلة جبال ميدلباك.

لا يتمتع الجيوثايت بأهمية جيولوجية فحسب، بل يحمل أيضًا قيمة ثقافية واقتصادية. تستخدم مجموعات السكان الأصليين في أستراليا الجيوثايت على شكل صبغة مغرة صفراء منذ آلاف السنين في لوحات الكهوف وفنون الجسد. واليوم، لا يزال الجيوثايت يستخدم في مختلف الثقافات حول العالم في الفن ومستحضرات التجميل وملونات الطعام وغير ذلك الكثير.

علاوة على ذلك، يلعب الجيوثيت دورًا حاسمًا في الاقتصاد الأسترالي باعتباره المعدن الرئيسي في خام الحديد، والذي يستخدم في صناعة الفولاذ. أستراليا هي أكبر مصدر لخام الحديد في العالم، وتساهم الصناعة بشكل كبير في عائدات التصدير في البلاد. وفي عام 2022، حققت أستراليا مبلغًا مذهلاً قدره 120 مليار دولار من صادرات خام الحديد، وتوظف هذه الصناعة عددًا كبيرًا من الأشخاص.

مع استمرار نمو الطلب على خام الحديد، من الضروري اكتشاف وفهم رواسب خام الحديد لضمان استدامة صادرات أستراليا من خام الحديد. بالإضافة إلى ذلك، ومع التركيز على تقليل الانبعاثات، تستكشف أستراليا عمليات صناعة الصلب منخفضة الانبعاثات للتخفيف من الأثر البيئي لإنتاج خام الحديد.

وفي الختام، فإن الجيوثايت ليس مجرد معدن يلوّن المناظر الطبيعية في أستراليا، بل هو جزء لا يتجزأ من تاريخها الجيولوجي وثقافتها الأصلية واقتصادها. وقد شكل تشكيلها ووجودها في رواسب خام الحديد الواسعة المشهد الطبيعي وساهم بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي في أستراليا.