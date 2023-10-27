المعدات الروسية القديمة في محطة الفضاء الدولية تثير المخاوف

أعرب رئيس وكالة الفضاء الروسية، يوري بوريسوف، عن قلقه بشأن المعدات القديمة في محطة الفضاء الدولية (ISS). ويأتي بيان بوريسوف في أعقاب تعرض الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية لتسرب سائل التبريد للمرة الثالثة في أقل من عام، مما أثار تساؤلات حول موثوقية برنامج الفضاء الروسي الموقر.

ووفقا لبوريسوف، فإن المعدات الروسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية قد تجاوزت عمرها الافتراضي المقصود. وذكر أن «ثمانين بالمئة من المعدات الروسية تجاوزت فترة الضمان»، مسلطًا الضوء على الحاجة الملحة للتحديث والاستبدال. وهذا يثير مخاوف بشأن قدرة الجزء الروسي على مواصلة العمل بفعالية في محطة الفضاء الدولية.

على مدى العقود القليلة الماضية، واجه برنامج الفضاء الروسي عدة انتكاسات. منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في التسعينيات، واجه البرنامج صعوبات، بما في ذلك خسارة مهمتين إلى المريخ ومسبارًا قمريًا. وقد سلط الحادث الأخير لمهمة لونا-1990، الذي استغرق تطويره 25 عامًا، الضوء على التحديات التي تواجهها وكالة الفضاء الروسية.

وأقر بوريسوف بالحاجة إلى التحسين، مؤكدا على أهمية التعلم من الأخطاء والعمل على تصحيحها. وأشار إلى التمويل غير المنتظم كعامل مساهم في التطوير المطول للونا-25. وعلى الرغم من هذه النكسات، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التزامه بمواصلة البرنامج القمري الروسي.

ويواجه قطاع الفضاء الروسي مشاكل التمويل وفضائح الفساد، التي أعاقت التقدم في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، هناك جهود جارية لمعالجة هذه القضايا وضمان النجاح المستقبلي للبعثات الفضائية الروسية.

أسئلة وأجوبة:

س: كم عمر المعدات الروسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية؟

ج: وفقاً لرئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، فإن 80% من المعدات الروسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية تجاوزت فترة الضمان.

س: ما هي النكسات التي واجهها برنامج الفضاء الروسي؟

ج: واجه برنامج الفضاء الروسي صعوبات، بما في ذلك خسارة مهمتين إلى المريخ ومسبار قمري.

س: كم من الوقت استغرق تطوير مهمة Luna-25؟

ج: استغرق تطوير مهمة Luna-25 16 عامًا.

س: ما هي التحديات التي يواجهها قطاع الفضاء الروسي؟

ج: يواجه قطاع الفضاء الروسي مشاكل تمويلية وفضائح فساد. ومع ذلك، تُبذل الجهود لمعالجة هذه القضايا.