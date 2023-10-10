وحدة محطة الفضاء الروسية تواجه تسربًا لسائل التبريد للمرة الثالثة

حدث تسرب في المبرد الثانوي في وحدة محطة الفضاء الروسية، وهي المرة الثالثة خلال العام الماضي التي يفقد فيها مكون روسي سائل التبريد الذي يبدد الحرارة. حدث التسرب في دائرة المبرد الاحتياطية في وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض (MLM)، المصممة لتبريد أجهزة التجربة. وفي حين أن تأثير هذا الحادث على عمليات المحطة لم يعرف بعد، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الطاقم ليس في خطر.

وذكرت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية روسكوزموس أن دائرة التحكم الحراري الرئيسية للوحدة تعمل بشكل طبيعي وتوفر ظروفًا مريحة. ويقوم المهندسون الروس حاليا بالتحقيق في التسرب وتحليل الوضع. وأكدت رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي التسرب الذي تم اكتشافه من المبرد الموجود على الامتيازات والرهون البحرية.

تحتوي وحدة Nauka على نظامين للرادياتير، حيث تم تركيب الرادياتير المتسرب على وحدة المختبر في أبريل. ومع ذلك، فإن المبرد الرئيسي في Nauka يعمل بشكل طبيعي، دون أي تأثير على الطاقم أو عمليات المحطة. ستواصل الفرق الأرضية التحقيق في سبب التسرب.

يأتي هذا الحادث في أعقاب تسربات سابقة لسائل التبريد على متن سفينة العبارات Soyuz وسفينة الشحن الروسية Progress. أدى تسرب سويوز إلى استنزاف إمدادات التبريد بالكامل من السفينة، مما أدى إلى إطلاق مركبة سويوز بديلة وتمديد فترة إقامة الطاقم على متن المحطة. في حين يُعتقد أن سبب هذه التسريبات هو تأثيرات النيازك الدقيقة، إلا أنه لم يتم تقديم تفسير نهائي.

تتخذ ناسا الاحتياطات اللازمة لضمان عزل التسرب بالكامل قبل السير في الفضاء المخطط له لرائد الفضاء ناسا لورال أوهارا ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن. يمكن أن تشكل جزيئات المبرد الملتصقة بالبدلات الفضائية والتي يتم حملها داخل المحطة مخاطر صحية محتملة.

وفي الختام، على الرغم من تسرب سائل التبريد في الوحدة الروسية، فإن عمليات المحطة مستمرة دون أن تتأثر، ويظل الطاقم آمنًا. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب التسرب والتأكد من أنه لا يشكل أي مخاطر أخرى على رواد الفضاء أو محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

– [الفضاء وعلم الفلك](source.com)