حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

وحدة محطة الفضاء الروسية تواجه تسربًا لسائل التبريد للمرة الثالثة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 10، 2023
وحدة محطة الفضاء الروسية تواجه تسربًا لسائل التبريد للمرة الثالثة

حدث تسرب في المبرد الثانوي في وحدة محطة الفضاء الروسية، وهي المرة الثالثة خلال العام الماضي التي يفقد فيها مكون روسي سائل التبريد الذي يبدد الحرارة. حدث التسرب في دائرة المبرد الاحتياطية في وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض (MLM)، المصممة لتبريد أجهزة التجربة. وفي حين أن تأثير هذا الحادث على عمليات المحطة لم يعرف بعد، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الطاقم ليس في خطر.

وذكرت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية روسكوزموس أن دائرة التحكم الحراري الرئيسية للوحدة تعمل بشكل طبيعي وتوفر ظروفًا مريحة. ويقوم المهندسون الروس حاليا بالتحقيق في التسرب وتحليل الوضع. وأكدت رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي التسرب الذي تم اكتشافه من المبرد الموجود على الامتيازات والرهون البحرية.

تحتوي وحدة Nauka على نظامين للرادياتير، حيث تم تركيب الرادياتير المتسرب على وحدة المختبر في أبريل. ومع ذلك، فإن المبرد الرئيسي في Nauka يعمل بشكل طبيعي، دون أي تأثير على الطاقم أو عمليات المحطة. ستواصل الفرق الأرضية التحقيق في سبب التسرب.

يأتي هذا الحادث في أعقاب تسربات سابقة لسائل التبريد على متن سفينة العبارات Soyuz وسفينة الشحن الروسية Progress. أدى تسرب سويوز إلى استنزاف إمدادات التبريد بالكامل من السفينة، مما أدى إلى إطلاق مركبة سويوز بديلة وتمديد فترة إقامة الطاقم على متن المحطة. في حين يُعتقد أن سبب هذه التسريبات هو تأثيرات النيازك الدقيقة، إلا أنه لم يتم تقديم تفسير نهائي.

تتخذ ناسا الاحتياطات اللازمة لضمان عزل التسرب بالكامل قبل السير في الفضاء المخطط له لرائد الفضاء ناسا لورال أوهارا ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن. يمكن أن تشكل جزيئات المبرد الملتصقة بالبدلات الفضائية والتي يتم حملها داخل المحطة مخاطر صحية محتملة.

وفي الختام، على الرغم من تسرب سائل التبريد في الوحدة الروسية، فإن عمليات المحطة مستمرة دون أن تتأثر، ويظل الطاقم آمنًا. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد سبب التسرب والتأكد من أنه لا يشكل أي مخاطر أخرى على رواد الفضاء أو محطة الفضاء الدولية.

مصادر:
– [الفضاء وعلم الفلك](source.com)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

مركز صموئيل أوشين الجديد للطيران والفضاء لإيواء مكوك الفضاء إنديفور

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا
علوم

استعد لحدث مشاهدة كسوف الشمس الجزئي في نانايمو

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا
علوم

اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

مركز صموئيل أوشين الجديد للطيران والفضاء لإيواء مكوك الفضاء إنديفور

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

استعد لحدث مشاهدة كسوف الشمس الجزئي في نانايمو

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين

أكتوبر 10، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

وحدة محطة الفضاء الروسية تواجه تسربًا لسائل التبريد للمرة الثالثة

أكتوبر 10، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات