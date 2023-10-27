يواجه برنامج الفضاء الروسي تحديات وسط مخاوف بشأن ضمان المعدات

دق رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في موسكو مؤخرًا ناقوس الخطر بشأن حالة المعدات الروسية في محطة الفضاء الدولية (ISS). وفي أعقاب التسرب المتكرر لسائل تبريد المحطة، وهو الثالث في أقل من عام، ظهرت تساؤلات بشأن موثوقية برنامج الفضاء الروسي. ومن الجدير بالذكر أن غالبية المعدات الروسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية قد تجاوزت فترة الضمان الخاصة بها، مما يثير مخاوف بشأن أدائها وطول عمرها.

وشدد رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، على مدى إلحاح الوضع خلال خطاب متلفز. وفي حين سُمح للجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية بالعمل حتى عام 2028، فقد تجاوز بالفعل جميع فترات الوجود المقبولة. وفي الواقع، فإن 80% من المعدات الروسية الموجودة على متن السفينة تجاوزت فترة الضمان، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الاهتمام الفوري والتحديثات المحتملة.

وتسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التحديات التي يواجهها برنامج موسكو الفضائي. لقد وجه انهيار الاتحاد السوفييتي ضربة قوية لمساعيه التي كانت رائدة ذات يوم. ومنذ ذلك الحين، تعرض البرنامج لانتكاسات تتراوح بين فشل مهمات المريخ وفقدان أول مسبار قمري له منذ ما يقرب من نصف قرن. وقد أدى الحادث الأخير للمركبة لونا 25، الذي استغرق تطويره 16 عاما، إلى التفكير الجاد في هذا الأمر.

اعترف بوريسوف بأهمية حادثة لونا-25 وأرجع فترة التطوير الطويلة إلى التمويل غير المتسق. كما أكد على أهمية عدم توبيخ الفريق الشاب المسؤول عن إنشاء المسبار. وبدلا من ذلك، دعا إلى تعلم دروس قيمة من الوضع، وتصحيح الأخطاء، ومواصلة العمل.

ويواجه قطاع الفضاء الروسي منذ فترة طويلة مشاكل تمويل وفضائح فساد، مما يزيد من عرقلة التقدم. ولكن على الرغم من هذه التحديات، أكد الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر/أيلول أن البرنامج القمري الروسي سوف يستمر، مما يدل على التزام البلاد الثابت باستكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي نسبة المعدات الروسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية التي تجاوزت فترة الضمان؟

ج: ما يقرب من 80% من المعدات الروسية الموجودة في محطة الفضاء الدولية تجاوزت فترة الضمان.

س: ما سبب تسرب سائل التبريد الأخير في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية؟

ج: لم يتم ذكر سبب تسرب سائل التبريد الأخير في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية بشكل صريح في المقال.

س: كم من الوقت استغرق تطوير المسبار لونا-25؟

ج: استغرق تطوير المسبار لونا-25 16 عامًا.

س: ما هي التحديات التي واجهها برنامج الفضاء الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي؟

ج: واجه برنامج الفضاء الروسي انتكاسات، بما في ذلك فشل مهمات المريخ وفقدان أول مسبار قمري منذ ما يقرب من 50 عاما.

سؤال: هل ستواصل روسيا برنامجها القمري رغم النكسات؟

ج: نعم، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل برنامجها القمري رغم النكسات.