روسكوزموس تحذر من تقادم المعدات في محطة الفضاء الدولية

أثارت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس مخاوف بشأن المعدات القديمة في محطة الفضاء الدولية (ISS)، مؤكدة أن غالبية المكونات الروسية قد تجاوزت فترة الضمان الخاصة بها. ويأتي هذا الإعلان بعد تسرب سائل التبريد الأخير في الجزء الروسي من المحطة، وهو التسرب الثالث خلال عام.

وفي بيان متلفز، أقر رئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف، بأن محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية عمرها التشغيلي. وعلى الرغم من تمديد تشغيل القطاع الروسي حتى عام 2028 بقرار حكومي، أكد بوريسوف أن المعدات قد تجاوزت بالفعل العمر الافتراضي المقصود.

تكشف التقارير المثيرة للقلق أن ما يقرب من 80% من المعدات الروسية الموجودة على محطة الفضاء الدولية تعمل الآن بعد فترة الضمان. وهذا يثير تساؤلات حول موثوقية وسلامة برنامج الفضاء الروسي.

لقد شهد برنامج الفضاء الروسي العديد من النكسات والإخفاقات منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. والجدير بالذكر أن البلاد فقدت مهمتين إلى المريخ وأول مسبار قمري لها منذ ما يقرب من 50 عامًا. دفع الحادث الأخير الذي تعرضت له مهمة لونا-25، والذي استغرق تطويره 16 عامًا، وكالة روسكوزموس إلى التفكير في الأسباب الكامنة وراء ذلك الحادث. أرجع بوريسوف وقت التطوير الطويل إلى التمويل غير المتسق.

ومع اعترافه بجهود الفريق الشاب وراء مسبار لونا-25، أكد بوريسوف على أهمية التعلم من الأخطاء ومواصلة العمل. وامتنع عن انتقاد الفريق، مؤكدا بدلا من ذلك على ضرورة استخلاص الاستنتاجات الصحيحة وتحسين المشاريع المستقبلية.

ويواجه قطاع الفضاء الروسي منذ فترة طويلة تحديات مالية وفضائح فساد. وعلى الرغم من هذه النكسات، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تصميمه على الحفاظ على البرنامج القمري الروسي والتغلب على العقبات التي واجهته على طول الطريق.

[المصدر: Space.com](https://www.space.com/russia-warns-international-space-station-aging-equipment.html)

أسئلة وأجوبة

1. ما هي روسكوزموس؟

روسكوزموس هي وكالة الفضاء الروسية المسؤولة عن الأنشطة الفضائية، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية ومهام الاستكشاف والتعاون الدولي.

2. لماذا تعتبر المعدات القديمة في محطة الفضاء الدولية مصدر قلق؟

تثير المعدات القديمة في محطة الفضاء الدولية مخاوف بشأن موثوقيتها وسلامتها. قد تكون المكونات التي تعمل بعد فترة الضمان الخاصة بها أكثر عرضة للفشل، مما قد يعرض العمليات ورفاهية الطاقم للخطر.

3. لماذا واجه برنامج الفضاء الروسي انتكاسات؟

واجه برنامج الفضاء الروسي انتكاسات بسبب عوامل مثل التمويل غير المتسق، وفضائح الفساد، وتحديات الانتقال من الحقبة السوفيتية. وقد أدت هذه النكسات إلى فشل المهام والتأخير التكنولوجي.

4. ما هي مهمة لونا 25؟

كانت مهمة لونا-25 هي أول مسبار روسي للقمر منذ ما يقرب من 50 عامًا. لقد تعرض للتحطم بعد 16 عامًا من التطوير، مما أدى إلى الحاجة إلى التفكير والتحسين في برنامج الفضاء الروسي.

5. ما هو مستقبل البرنامج القمري الروسي؟

وعلى الرغم من النكسات، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن التزامه بمواصلة البرنامج القمري الروسي. والهدف هو التغلب على العقبات وتحسين استقرار التمويل وتحقيق مهمات ناجحة في المستقبل.