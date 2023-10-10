روسكوزموس تحقق في تسرب سائل التبريد في وحدة محطة الفضاء الدولية

تجري وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس حاليا تحقيقا في تسرب سائل التبريد في إحدى وحدات محطة الفضاء الدولية (ISS). حدث التسرب في دائرة المبرد الخارجية في وحدة ناوكا، التي أضيفت إلى المحطة الفضائية في يوليو 2021. وتم تسليم المبرد المعني إلى محطة الفضاء الدولية خلال مهمة مكوك فضائي في عام 2010. وعلى الرغم من أن تسرب المبرد أثار المخاوف، إلا أن روسكوزموس وقد أكد أن دائرة التحكم الحراري الرئيسية للوحدة تعمل بشكل طبيعي، وأن الطاقم والمحطة ليسا في خطر.

قدمت وكالة ناسا تحديثًا عن الوضع، مشيرةً إلى أنه تم رصد رقائق تنبعث من أحد المشعاعات الموجودة في وحدة ناوكا. ثم طُلب من الطاقم إغلاق مصاريع نوافذ الجزء الأمريكي كإجراء وقائي ضد التلوث. ومع ذلك، أكدت وكالة ناسا أن المبرد الأساسي يعمل بشكل صحيح، وستواصل الفرق الأرضية تقييم المشكلة. ولا يزال سبب التسرب مجهولا.

يعد تسرب سائل التبريد هذا هو الأحدث في سلسلة من المشكلات الميكانيكية التي واجهتها وكالة روسكوزموس في محطة الفضاء الدولية. وفي أواخر عام 2022، حدث تسرب ملحوظ في سائل التبريد على مركبة الفضاء سويوز الملحقة بالمحطة الفضائية. وخلص التحقيق إلى أنه من المحتمل أن يكون جسم صغير قد اصطدم بالمركبة الفضائية، مما تسبب في حدوث التسرب. تعمل روسكوزموس على استعادة مهام نقل الطاقم بعد هذا الحادث. أصبح الحطام الموجود في مدار الأرض مصدر قلق متزايد، حيث أدت الاصطدامات بين الأجسام واختبارات الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية إلى زيادة القمامة غير الخاضعة للرقابة في الفضاء.

على الرغم من هذه التحديات، تم إطلاق مركبة فضائية بديلة من طراز سويوز بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر فبراير، لنقل رائد فضاء ناسا فرانك روبيو ورائدي فضاء روسيين إلى الأرض في سبتمبر 2022.

مصادر:

- سي ان ان