وحدة Nauka الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب سائل التبريد

أبلغت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عن تسرب سائل التبريد في وحدة ناوكا الملحقة بمحطة الفضاء الدولية. تعمل الوحدة كمكون متعدد الأغراض ويؤثر تسرب المبرد على نظام التبريد الاحتياطي، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم درجات الحرارة على متن رواد الفضاء.

وأكدت روسكوزموس أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر داهم. ويقوم رواد الفضاء حاليًا بتقييم التسرب لتحديد مدى خطورته. ويأتي هذا الحادث في أعقاب تسربات سابقة لسائل التبريد تعرض لها الطاقم الروسي في الفضاء. وفي العام الماضي، حدث تسرب في كبسولة طاقم سويوز، مما أدى إلى استبدال المركبة الفضائية وتأخير رحلة العودة للطاقم. وبعد أشهر، تعرضت مركبة الشحن الفضائية الروسية "Progress" أيضًا لتسرب في سائل التبريد.

ولم تقدم وكالة ناسا، وهي الوكالة التي تتعاون مع روسكوزموس في إدارة محطة الفضاء الدولية، أي تعليق حتى الآن على الوضع.

يمكن أن يشكل تسرب سائل التبريد في الفضاء مخاطر محتملة على أفراد الطاقم والمعدات الموجودة على متن الطائرة. يُستخدم سائل التبريد لتنظيم درجات الحرارة ومنع ارتفاع درجة حرارة المكونات المهمة. من المحتمل أن يؤدي نظام التبريد المعيب إلى تعطيل العمليات العادية والإضرار بسلامة رواد الفضاء.

ومن المتوقع حدوث المزيد من التحديثات حول الوضع حيث يواصل الطاقم التحقيق في التسرب وتحديد مسار العمل المناسب.

مصادر:

– بيان روسكوزموس على برقية

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