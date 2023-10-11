تقول ناسا إن رواد الفضاء آمنون كوحدة روسية في تجارب محطة الفضاء الدولية

أكدت وكالة ناسا أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) بخير بعد ملاحظة تسرب حديث في الوحدة الروسية. لاحظ مراقبو الطيران التابعون للوكالة وجود رقائق قادمة من أحد المشعاعات الموجودة في وحدة مختبر روسكوزموس ناوكا متعددة الأغراض (MLM) يوم الاثنين. تم تأكيد هذه الملاحظة أيضًا من قبل رائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي، التي شاهدت الرقائق من نوافذ القبة. كإجراء احترازي، طُلب من الطاقم إغلاق مصاريع نوافذ الجزء الأمريكي لمنع أي تلوث محتمل.

ذكرت كل من ناسا وروسكوزموس أن الطاقم لم يكن في أي خطر على الإطلاق. وقد حددت وكالة روسكوزموس أن التسرب كان في المبرد الاحتياطي للمركبة ناوكا، والذي يقع على الجزء الخارجي من الوحدة. وقد أكد المسؤولون الروس أن درجة الحرارة داخل الامتيازات والرهون البحرية لا تزال مريحة ولا توجد تغييرات في العمليات أو التجارب أو فترات تدريب الطاقم.

تم تسليم المبرد المعني في الأصل إلى المحطة الفضائية على وحدة راسفيت خلال مهمة مكوك فضائي في عام 2010، وتم نقله لاحقًا إلى ناوكا أثناء سير روسكوزموس في الفضاء في أبريل. ذكرت ناسا أن المبرد الرئيسي في ناوكا يعمل بشكل طبيعي ويوفر التبريد الكامل للوحدة دون أي تأثير على الطاقم أو عمليات المحطة الفضائية. ومع ذلك، سيتم إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد سبب التسرب.

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من تسربات سائل التبريد من المعدات الروسية في محطة الفضاء الدولية في الأشهر الأخيرة. في حين تعتقد روسكوزموس أن التسريبات السابقة كانت بسبب تأثيرات النيازك الدقيقة، يشتبه جوناثان ماكدويل، محلل الفضاء بجامعة هارفارد سميثسونيان، في وجود مشكلة نظامية محتملة. ومع تأثر ثلاثة أنظمة تبريد الآن، يقترح ماكدويل أنه قد تكون هناك مشكلة أساسية شائعة تسبب هذه التسريبات.

مصادر:

- ناسا

- روسكوزموس

- الحارس