وكالة الفضاء الروسية تعلن عن تسرب في وحدة ناوكا بمحطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الاثنين، عن حدوث تسرب في نظام التبريد الاحتياطي لوحدة "ناوكا" في محطة الفضاء الدولية. وحدة Nauka هي وحدة متعددة الأغراض تستخدم في الأبحاث والتجارب المختلفة.

يُستخدم التسرب الموجود في نظام التبريد الاحتياطي لتنظيم درجات الحرارة على متن رواد الفضاء. ومع ذلك، تؤكد روسكوزموس أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر مباشر. يقوم رواد الفضاء حاليًا بتقييم الوضع والعمل على حل المشكلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها برنامج الفضاء الروسي تسربا في الفضاء. وفي أواخر عام 2020، حدث تسرب في كبسولة طاقم سويوز، مما أدى إلى استبدال المركبة الفضائية وتأخر رحلة العودة للطاقم. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مركبة الشحن الفضائية الروسية Progress أيضًا لتسرب سائل التبريد في الأشهر التالية.

ولم تقدم وكالة ناسا، وكالة الفضاء الأمريكية التي تدير محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع روسيا، تعليقا حتى الآن على التسرب الأخير في وحدة ناوكا.

ومن الأهمية بمكان أن تحافظ محطة الفضاء الدولية وطاقمها على بيئة مستقرة وآمنة في الفضاء. تشكل التسريبات والأعطال تحديات تتطلب اهتمامًا فوريًا وحلاً لضمان سلامة رواد الفضاء والتشغيل السليم للمحطة الفضائية.

مصادر:

- "وكالة الفضاء الروسية تبلغ عن تسرب في نظام التبريد الاحتياطي في وحدة ناوكا في محطة الفضاء الدولية" (المصدر)

– ناسا (لا يوجد تعليق متاح في وقت كتابة هذا التقرير)

ملحوظة: تعريفات المصطلحات المستخدمة في المقال:

– وحدة ناوكا: وحدة متعددة الأغراض تستخدم للأبحاث والتجارب في محطة الفضاء الدولية.

– روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية المسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء.

– محطة الفضاء الدولية: محطة الفضاء الدولية، محطة فضائية صالحة للسكن في مدار أرضي منخفض.

– كبسولة طاقم سويوز: مركبة فضائية تستخدمها روسكوزموس لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

- المركبة الفضائية لنقل البضائع: مركبة فضائية غير مأهولة تستخدمها وكالة روسكوزموس لمهام إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية.