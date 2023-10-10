وحدة Nauka الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب في نظام التبريد

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس يوم الاثنين أن وحدة Nauka متعددة الأغراض الخاصة بها، والمعروفة أيضًا باسم وحدة المختبر متعددة الأغراض (MLM)، الملحقة بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، تعرضت لتسرب في نظام التبريد الاحتياطي الخاص بها. نظام التبريد هو المسؤول عن تنظيم درجات الحرارة على متن محطة الفضاء الدولية لرواد الفضاء. ومع ذلك، أفادت التقارير أن الطاقم والمحطة في أمان أثناء تقييم التسرب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الروس تسربًا في الفضاء. وفي أواخر عام 2020، ظهر تسرب في كبسولة طاقم سويوز، مما أدى إلى استبدال المركبة الفضائية وتأخر عودة طاقمها. وبعد أشهر، تعرضت مركبة الشحن الفضائية الروسية "Progress" أيضًا لتسرب في سائل التبريد.

خلال هذا الحادث الأخير، أصدرت الفرق الأرضية في مركز التحكم في المهمة التابع لناسا في هيوستن تعليمات لرائد فضاء أمريكي على متن محطة الفضاء الدولية للتحقيق في التسرب. وتعرف رائد الفضاء على "رقاقات" خارج المحطة من القبة، وهي منطقة نافذة تشبه القبة وتطل على الفضاء.

وردًا على الحادث، أصدرت وكالة ناسا بيانًا أكدت فيه أن الطاقم لم يكن في أي خطر على الإطلاق. يعمل المبرد الأساسي في Nauka بشكل صحيح، مما يوفر تبريدًا كاملاً للوحدة دون التأثير على عمليات الطاقم أو المحطة الفضائية. وأضافت ناسا كذلك أن الفرق الأرضية ستحقق في سبب التسرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لوحظ تسرب سائل التبريد من كبسولة سويوز 22 الروسية في مقاطع الفيديو الحية، حيث كانت الجسيمات المتقشرة تطفو في الفضاء. وبعد إجراء تحقيق شامل، خلص مهندسو ناسا إلى أن قطعة من الحطام الفضائي أو نيزك صغير من المحتمل أن تكون مسؤولة عن الحادث.

إن محطة الفضاء الدولية، وهي مختبر علوم مداري يقع على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبًا فوق الأرض، ظلت مأهولة بشكل مستمر من قبل أطقم رواد الفضاء الدوليين لأكثر من عقدين من الزمن. ومع ذلك، مع تقدم عمر الهيكل، تستعد ناسا للتقاعد بحلول عام 2030 تقريبًا من خلال تمويل تطوير خلفاء تم بناؤها بشكل خاص وإعطاء الأولوية لعودة البشر إلى القمر.

مصادر:

– بيان وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على تيليجرام

– بيان ناسا حول تسرب نظام التبريد في محطة الفضاء الدولية