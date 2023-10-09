وحدة الفضاء الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب في نظام التبريد

أبلغت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عن حدوث تسرب في نظام التبريد الاحتياطي لوحدة Nauka الملحقة بمحطة الفضاء الدولية (ISS). نظام التبريد هو المسؤول عن تنظيم درجات الحرارة على متن المحطة الفضائية لرواد الفضاء.

ووفقًا لبيان نُشر على Telegram، ذكرت وكالة روسكوزموس أن الطاقم ومحطة الفضاء الدولية ليسا في خطر مباشر. ويقوم رواد الفضاء حاليًا بتقييم الوضع ومعالجة التسرب.

وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من التسريبات التي كان على روسيا التعامل معها في الفضاء. وفي أواخر العام الماضي، تم اكتشاف تسرب في كبسولة طاقم سويوز، مما أدى إلى استبدال المركبة الفضائية وتأخير عودة طاقمها. وبعد عدة أشهر، تعرضت مركبة الشحن الفضائية الروسية "Progress" أيضًا لتسرب في سائل التبريد.

ولم تعلق بعد وكالة ناسا، وهي المنظمة الأمريكية التي تدير محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع روسيا، على الحادثة الأخيرة.

ومن المهم ملاحظة أن مصطلحات مثل "وحدة ناوكا" و"محطة الفضاء الدولية" تشير إلى مكونات محددة لبرنامج الفضاء. ووحدة ناوكا هي وحدة متعددة الأغراض مصممة للبحث والتجارب العلمية، في حين أن محطة الفضاء الدولية هي محطة فضائية صالحة للسكن وتعمل كمنزل ومكان عمل لرواد الفضاء من مختلف البلدان.

المصادر: روسكوزموس، ناسا

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