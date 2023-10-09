وكالة الفضاء الروسية تبلغ عن تسرب في نظام التبريد بوحدة محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن وحدة Nauka متعددة الأغراض الملحقة بمحطة الفضاء الدولية (ISS) تعرضت لتسرب في نظام التبريد الاحتياطي الخاص بها. يلعب هذا النظام دورًا حاسمًا في تنظيم درجات الحرارة على متن رواد الفضاء. ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر مباشر.

وكشفت روسكوزموس عن الحادثة في بيان نشرته على تطبيق تيليجرام، مشيرة إلى أن رواد الفضاء يقومون حاليًا بتقييم مدى التسرب. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها برنامج الفضاء الروسي مع التسريبات في الفضاء. وفي أواخر عام 2020، حدث تسرب في كبسولة طاقم سويوز، مما أدى إلى استبدال المركبة الفضائية وتأخر رحلة العودة للطاقم. وبعد أشهر، تعرضت مركبة الشحن الفضائية الروسية "Progress" أيضًا لتسرب في سائل التبريد.

ولم تقدم وكالة ناسا، المسؤولة عن إدارة محطة الفضاء الدولية بالشراكة مع روسيا، أي تعليقات أو تحديثات فورية بشأن هذا الحادث الأخير. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعاونوا مع روسكوزموس لمعالجة المشكلة وحلها.

تعطي وكالات الفضاء الأولوية لسلامة ورفاهية رواد الفضاء لديها، ويجب التحقيق بدقة في أي حادث ينطوي على تسربات أو أعطال لضمان سلامة المحطة الفضائية. تسلط هذه الحوادث الضوء على التحديات والمخاطر التي ينطوي عليها تشغيل وصيانة الأنظمة المعقدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

مصادر:

- "تقول وكالة الفضاء الروسية إن خللًا في البرامج أو ماس كهربائي أو جسم غريب ربما تسبب في تلف الوحدة" - رويترز (مصدر المقال الأصلي)