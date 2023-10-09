حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

وكالة الفضاء الروسية تبلغ عن تسرب في نظام التبريد بوحدة محطة الفضاء الدولية

Byروبرت أندرو

أكتوبر 9، 2023
وكالة الفضاء الروسية تبلغ عن تسرب في نظام التبريد بوحدة محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن وحدة Nauka متعددة الأغراض الملحقة بمحطة الفضاء الدولية (ISS) تعرضت لتسرب في نظام التبريد الاحتياطي الخاص بها. يلعب هذا النظام دورًا حاسمًا في تنظيم درجات الحرارة على متن رواد الفضاء. ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر مباشر.

وكشفت روسكوزموس عن الحادثة في بيان نشرته على تطبيق تيليجرام، مشيرة إلى أن رواد الفضاء يقومون حاليًا بتقييم مدى التسرب. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها برنامج الفضاء الروسي مع التسريبات في الفضاء. وفي أواخر عام 2020، حدث تسرب في كبسولة طاقم سويوز، مما أدى إلى استبدال المركبة الفضائية وتأخر رحلة العودة للطاقم. وبعد أشهر، تعرضت مركبة الشحن الفضائية الروسية "Progress" أيضًا لتسرب في سائل التبريد.

ولم تقدم وكالة ناسا، المسؤولة عن إدارة محطة الفضاء الدولية بالشراكة مع روسيا، أي تعليقات أو تحديثات فورية بشأن هذا الحادث الأخير. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعاونوا مع روسكوزموس لمعالجة المشكلة وحلها.

تعطي وكالات الفضاء الأولوية لسلامة ورفاهية رواد الفضاء لديها، ويجب التحقيق بدقة في أي حادث ينطوي على تسربات أو أعطال لضمان سلامة المحطة الفضائية. تسلط هذه الحوادث الضوء على التحديات والمخاطر التي ينطوي عليها تشغيل وصيانة الأنظمة المعقدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

مصادر:
- "تقول وكالة الفضاء الروسية إن خللًا في البرامج أو ماس كهربائي أو جسم غريب ربما تسبب في تلف الوحدة" - رويترز (مصدر المقال الأصلي)

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

رؤى جديدة حول قوة القشرة الأرضية من الأنماط الصوتية في الصخور

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا
علوم

محطة الفضاء الدولية تواجه تسربًا في سائل التبريد، ولا يوجد خطر على الطاقم

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تكشف صور تلسكوب هابل الفضائي الجديد عن مجرات مذهلة

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

رؤى جديدة حول قوة القشرة الأرضية من الأنماط الصوتية في الصخور

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

محطة الفضاء الدولية تواجه تسربًا في سائل التبريد، ولا يوجد خطر على الطاقم

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

تكشف صور تلسكوب هابل الفضائي الجديد عن مجرات مذهلة

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

الأرض والقمر في صورة مذهلة التقطها رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 9، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات