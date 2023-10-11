الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية يتعرض لتسرب ثالث لسائل التبريد

تعرض الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS) لثالث تسرب للمبرد في أقل من عام، مما أثار مخاوف بشأن موثوقية برنامج الفضاء الروسي. وفي يوم الاثنين، شوهدت رقائق سائل التبريد المتجمدة وهي تتناثر في الفضاء من خلال البث المباشر الرسمي الذي قدمته وكالة ناسا. نشأ هذا التسرب من دائرة المبرد الخارجية لوحدة Nauka، والمعروفة أيضًا باسم ترقية وحدة المختبرات متعددة الأغراض (MLM)، والتي تم تسليمها إلى المحطة في عام 2012.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن درجات الحرارة في الوحدة المتضررة ظلت طبيعية ولا يوجد أي خطر على الطاقم أو المحطة. ومع ذلك، طلبت مراقبة البعثة الأمريكية في هيوستن من رواد الفضاء إجراء مزيد من التحقيق في الوضع. تم توجيههم لفحص القبة، وخاصة النوافذ رقم خمسة أو ستة، بحثًا عن أي تأكيد مرئي لرقائق سائل التبريد.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب تسربين سابقين لسائل التبريد داخل الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية في العام الماضي. وبينما أكدت الوكالة عدم وجود تهديد فوري، فإن هذه القضايا المتكررة تثير مخاوف بشأن موثوقية برنامج الفضاء الروسي.

ومن المهم ضمان سلامة وكفاءة العمليات في محطة الفضاء الدولية، لأنها بمثابة منصة حيوية للبحث العلمي والتعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ستكون التحقيقات في سبب تسرب سائل التبريد والحلول المحتملة حاسمة للحفاظ على سلامة المحطة ورفاهية طاقمها.

المصادر: وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ناسا