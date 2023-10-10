الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية يتعرض لتسرب سائل التبريد

أفادت وكالة ناسا أن المبرد الموجود في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية (ISS) بدأ يتسرب من سائل التبريد في التاسع من أكتوبر، وهو الحادث الثالث الذي يشمل الأجهزة الروسية في المحطة في أقل من عام. تم ملاحظة التسرب لأول مرة من قبل مراقبي الطيران الذين لاحظوا وجود رقائق قادمة من أحد المشعاعين في وحدة Nauka، المعروفة أيضًا باسم وحدة المختبر متعددة الأغراض (MLM)، والتي تم تركيبها في المحطة في يوليو 9.

وأكد طاقم المحطة التسرب بصريًا بعد أن أبلغه مراقبو الطيران. على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح مقدار تسرب سائل التبريد وإلى متى، ذكرت ناسا أن وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أبلغت أن التسرب حدث من مشعاع احتياطي على متن ناوكا. تم تركيب هذا المبرد في الأصل على وحدة Rassvet في عام 2010 وتم نقله إلى Nauka في وقت سابق من هذا العام من خلال سلسلة من عمليات السير في الفضاء.

وأكدت كل من روسكوزموس وناسا أن نظام التحكم الحراري الرئيسي في ناوكا يعمل بشكل صحيح، ولا توجد مخاطر على المحطة أو طاقمها. ومع ذلك، كإجراء احترازي، أغلق الطاقم مصاريع النوافذ في الجزء الأمريكي من المحطة لمنع التلوث.

يأتي هذا الحادث في أعقاب تسربين سابقين لسائل التبريد في المركبات الروسية في محطة الفضاء الدولية خلال العام الماضي. في ديسمبر/كانون الأول، تعرضت المركبة الفضائية Soyuz MS-22 لتسرب سائل التبريد، مما أدى إلى استبدالها بمركبة فضائية غير مأهولة من طراز Soyuz. وفي فبراير، تعرضت مركبة الشحن الفضائية Progress MS-21 غير المأهولة أيضًا لتسرب سائل التبريد. وأرجعت روسكوزموس هذه التسريبات إلى اصطدام النيازك الدقيقة أو الحطام المداري، وهو الاستنتاج الذي قبله مسؤولو ناسا.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان تسرب سائل التبريد الأخير سيؤثر على عمليات السير في الفضاء القادمة المخطط لها للجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن يقوم رائدا فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي بإجراء صيانة للمحطة وجمع عينات علمية في عملية سير في الفضاء يوم 12 أكتوبر، تليها عملية سير أخرى للصيانة في 20 أكتوبر.

المصادر: ناسا، روسكوزموس