رواد الفضاء الروس يقومون بتثبيت الأجهزة أثناء السير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية

أكمل رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب بنجاح عملية سير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية، حيث قاما بتركيب الأجهزة الأساسية في وحدة أبحاث Poisk Mini. شهدت عملية السير في الفضاء، التي استمرت ما يزيد قليلاً عن 7 ساعات، تحول رواد الفضاء إلى وحدة ناوكا، حيث قاموا بتركيب أنظمة الأقمار الصناعية النانوية ومعدات الاتصالات.

أثناء السير في الفضاء، واجه كونونينكو وتشوب تأخيرًا بسيطًا في تثبيت نظام الأقمار الصناعية بالكامل، مما أدى إلى تمديد مدة مهمتهم. ومع ذلك، فقد تمكنوا من إكمال وضع معدات الاتصال داخل الوحدة بنجاح. سيتم تنفيذ تركيب نظام الأقمار الصناعية النانوية في السير في الفضاء في المستقبل.

كانت هذه المهمة بمثابة السير في الفضاء السادس لأوليج كونونينكو، وهو رائد فضاء متمرس يتمتع بخبرة واسعة في السير في الفضاء. كانت هذه أول مهمة سير في الفضاء لنيكولاي تشوب، حيث عرضت مهارات رواد الفضاء وقدرتهم على التكيف أثناء عملهم معًا في ظروف الفضاء الخارجي الصعبة.

وبالنظر إلى الأمام، من المقرر أن يقوم رائدا الفضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي بالسير في الفضاء في 30 أكتوبر. وستتضمن مهمتهما، التي من المقرر أن تستمر حوالي 6 ساعات ونصف، مهام حاسمة في محطة الفضاء الدولية.

يؤكد هذا الجهد التعاوني بين رواد الفضاء الروس وناسا على أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ومن خلال الجمع بين الخبرات والموارد، يمكن للدول تحقيق إنجازات ملحوظة في البحث العلمي وتعزيز فهمنا للكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الغرض من السير في الفضاء؟

تهدف عملية السير في الفضاء إلى تثبيت الأجهزة، بما في ذلك أنظمة الأقمار الصناعية النانوية ومعدات الاتصالات، في وحدة أبحاث Poisk Mini في محطة الفضاء الدولية.

2. كم من الوقت استغرق السير في الفضاء؟

واستغرق السير في الفضاء حوالي 7 ساعات و41 دقيقة، وهو أطول قليلاً من الموعد المقرر وهو 6 ساعات و52 دقيقة بسبب التأخير في تركيب نظام الأقمار الصناعية.

3. ما أهمية المهمة بالنسبة لرواد فضاء ناسا؟

من المقرر أن يقوم رائدا فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين مقبلي بالسير في الفضاء يوم 30 أكتوبر، للمساهمة في المهام والعمليات الجارية في محطة الفضاء الدولية.

4. ما أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء؟

يتيح التعاون الدولي للدول الجمع بين الخبرات والموارد، مما يؤدي إلى البحث العلمي الرائد والتقدم في فهمنا للكون. يعزز التعاون الأهداف المشتركة ويفيد مجتمع الفضاء العالمي.