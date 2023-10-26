رواد فضاء روس يطلقون قمرًا صناعيًا للطلاب أثناء السير في الفضاء لدراسة الأشرعة الشمسية

أطلق رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب بنجاح القمر الصناعي الطلابي "Parus-MGTU" أثناء قيامهما بالسير في الفضاء. وكجزء من التجربة، يهدف القمر الصناعي إلى دراسة حركة الأشرعة الشمسية. ويضمن جهاز الإطلاق، الذي طوره طلاب جامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو، مسارًا خطيًا للقمر الصناعي النانوي، مما يوفر متطلبًا حاسمًا لعمليات نشر الأقمار الصناعية في المستقبل.

كان الهدف الأساسي من سير كونونينكو وتشوب في الفضاء هو فصل حلقة المبرد الثانوية لوحدة "Nauka" عن حلقة الوحدة الرئيسية. وكان هذا الإجراء ضروريا بسبب التسرب الذي حدث في 9 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قام رواد الفضاء بمعاينة الموقع غير المغلق وصوروه، مما مكن المتخصصين على الأرض من تحليل وتحديد مصدر الاختراق.

بعد نشر القمر الصناعي، سيشرف رواد الفضاء على نشر الشراع الشمسي، متوقعين أن التعديلات على طول الشراع المعرض للجسيمات المشحونة بالطاقة الشمسية ستسهل دفع المركبة الفضائية والتعديلات المدارية.

وبالإضافة إلى إطلاق القمر الصناعي، أجرى كونونينكو وتشوب أيضًا تجربة رادارية تسمى "Napor-MiniRSA" على وحدة "Nauka". وتهدف التجربة إلى مراقبة سطح الأرض لأغراض البيئة والطوارئ وإدارة الموارد الطبيعية. وتقود التحقيق شركة الصواريخ والفضاء "إنيرجيا".

أثناء السير في الفضاء، إذا تم منحهما وقتًا إضافيًا، فسيقوم كونونينكو وتشوب باستبدال لوحات التثبيت التي تثبت الكابلات في موضعها الراسي على وحدة الخدمة "زفيزدا". تضمن هذه المهمة الحاسمة الأداء الوظيفي المناسب للوحدة وأمنها.

بدأ السير في الفضاء في الساعة 20:49 بتوقيت موسكو (17:49 بالتوقيت العالمي، 23:19 بتوقيت الهند)، مع افتتاح فتحة وحدة الأبحاث الصغيرة "Poisk". وسيقضي رواد الفضاء إجمالي 6 ساعات و52 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية. تمثل هذه المهمة بالذات أول سير في الفضاء منذ وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر 2023، مما يجعلها سادس سير في الفضاء الروسي لهذا العام. وبينما يغامر تشوب بالخروج من محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى للعمل، فإن هذه هي المرة السادسة التي يقوم فيها كونونينكو بالسير في الفضاء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو غرض القمر الصناعي "Parus-MGTU"؟

ويهدف القمر الصناعي "Parus-MGTU" إلى دراسة حركة الأشرعة الشمسية ضمن تجربة أجراها رواد الفضاء الروس أثناء السير في الفضاء.

س: ما هي أهمية جهاز الإطلاق الذي طوره طلاب جامعة بومان التقنية الحكومية في موسكو؟

ويضمن جهاز الإطلاق مسارًا خطيًا للقمر النانوي، وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات نشر الأقمار الصناعية في المستقبل ويمنع الانحرافات المحتملة عند فصل المركبة الفضائية يدويًا.

س: ما هو الهدف من تجربة الرادار "Napor-MiniRSA"؟

وتم تصميم تجربة الرادار "Napor-MiniRSA"، التي أجريت على وحدة "Nauka"، لمراقبة سطح الأرض لأغراض المراقبة البيئية ومراقبة الطوارئ وإدارة الموارد الطبيعية.

س: ما هي المهمة التي سيقوم بها كونونينكو وتشوب في وحدة خدمة "زفيزدا"؟

إذا تم منحهم وقتًا إضافيًا، فسيقوم رواد الفضاء باستبدال لوحات التثبيت التي تثبت الكابلات في موضعها الراسي لضمان الأداء الوظيفي المناسب للوحدة وأمانها.

س: كم من الوقت سيقضي كونونينكو وتشوب خارج محطة الفضاء الدولية؟

سيكون رواد الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية لمدة إجمالية تبلغ 6 ساعات و52 دقيقة خلال سيرهم في الفضاء.