آفاق جديدة: رواد الفضاء الروس يقومون بعملية سير في الفضاء لا تُنسى للتغلب على التحديات

قام رائدا الفضاء الروسيان، أوليج كونونينكو ونيكولاي تشوب، برحلة رائعة في الفضاء يوم 25 أكتوبر، استمرت أكثر من سبع ساعات، للتغلب على التحديات المختلفة خارج محطة الفضاء الدولية (ISS). تضمنت مهمتهم العديد من المهام الحاسمة، بما في ذلك تركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي ونشر قمر صناعي نانوي لتقييم تكنولوجيا الشراع الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، قام رواد الفضاء بفحص المبرد الاحتياطي الخارجي في وحدة مختبر Nauka متعددة الأغراض، والتي واجهت مؤخرًا مشكلة تسرب سائل التبريد.

أثناء السير في الفضاء، نجح رواد الفضاء في تثبيت نظام الاتصالات الرادارية، باستثناء مشكلة بسيطة في إحدى اللوحات، والتي سيتم حلها لاحقًا. علاوة على ذلك، لم ينطلق الشراع الشمسي للقمر النانوي بشكل كامل، كما لاحظت الكاميرات أثناء مغادرته المحطة.

ثبت أن فحص الرادياتير الاحتياطي كان مليئًا بالأحداث عندما انطلقت فقاعة سائل التبريد بشكل غير متوقع أثناء مراقبة نقطة التسرب. ولحسن الحظ، لم يتلامس المبرد المنطلق مع بدلات رواد الفضاء.

للتأكد من نقاء المحطة الفضائية، قام كونونينكو وتشوب بفحص بدلات وأدوات أورلان الفضائية بدقة بحثًا عن آثار المبرد قبل العودة إلى المحطة. كما قاموا أيضًا بمسح معداتهم بعد إعادة الضغط، مما يقلل من إدخال أي ملوثات. سيتم التخلص بسرعة من آثار الملوثات المتبقية داخل المحطة الفضائية باستخدام طرق ترشيح إضافية.

يمثل هذا السير التاريخي في الفضاء المهمة رقم 268 المخصصة لتجميع وصيانة وتعزيز محطة الفضاء الدولية. بينما أكمل كونونينكو ست عمليات سير في الفضاء، كانت هذه أول رحلة لتشوب إلى الفضاء الشاسع.

وكانت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس قد حددت في وقت سابق التسرب في المبرد الاحتياطي لوحدة ناوكا. ومن الجدير بالذكر أن المبرد الرئيسي الموجود على الوحدة يستمر في العمل بشكل صحيح، مما يدعم عمليات التبريد داخل الوحدة دون أي تأثير سلبي على الطاقم أو عمليات المحطة.

ومن أجل السلامة، قررت وكالة ناسا تأجيل عمليتي سير في الفضاء مقررتين هذا الشهر. لم يتم الإعلان بعد عن التواريخ المعاد جدولتها للسير في الفضاء الذي يشارك فيه رائد فضاء ناسا لورال أوهارا ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موغينسن، بالإضافة إلى السير في الفضاء الذي يضم رائدي فضاء ناسا لورال أوهارا وجاسمين موغبيلي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما المهام التي أنجزها رواد الفضاء الروس خلال سيرهم في الفضاء؟

ج: قام رواد الفضاء بتركيب نظام اتصالات رادار اصطناعي، ونشروا قمرًا صناعيًا نانويًا، وقاموا بفحص المبرد الاحتياطي الخارجي على وحدة ناوكا.

س: هل انطلق الشراع الشمسي للقمر النانوي بالكامل؟

ج: لا، لاحظت الكاميرات أن الشراع الشمسي لم ينطلق بشكل كامل أثناء خروجه من المحطة.

س: هل كانت هناك أي مشكلة في نظام الرادار أثناء السير في الفضاء؟

ج: لم يتم نشر إحدى لوحات نظام الرادار بالكامل، ولكن سيتم إجراء التعديل اللازم في الوقت المناسب.

س: ماذا حدث أثناء فحص الرادياتير الاحتياطي؟

ج: تم إطلاق فقاعة تبريد غير متوقعة عند نقطة التسرب، على الرغم من أنها لم تتلامس مع بدلات رواد الفضاء.

س: كيف تأكد رواد الفضاء من نقاء المحطة الفضائية بعد السير في الفضاء؟

ج: قبل العودة إلى المحطة، قام رواد الفضاء بفحص بدلاتهم الفضائية وأدواتهم بحثًا عن آثار سائل التبريد ومسحوها عند الضرورة. قاموا أيضًا بمسح معداتهم وخضعوا لعمليات ترشيح إضافية لإزالة أي ملوثات متبقية.

س: كم عدد عمليات السير في الفضاء التي أكملها رائد الفضاء أوليغ كونونينكو ورائد الفضاء نيكولاي تشوب؟

ج: أكمل كونونينكو ست عمليات سير في الفضاء، بينما كانت هذه أول مهمة سير في الفضاء يقوم بها تشوب.