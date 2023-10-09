محطة الفضاء الدولية تواجه تسربًا في سائل التبريد، ولا يوجد خطر على الطاقم

أكد مسؤولون روس حدوث تسرب في سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية (ISS)، لكنهم أكدوا أنه لا يوجد أي خطر على الطاقم أو المحطة الاستيطانية. نشأ التسرب من مشعاع احتياطي خارجي لمختبر العلوم الجديد في روسيا، المسمى Nauka، بينما يستمر نظام التحكم الحراري الرئيسي للمختبر في العمل بشكل طبيعي.

وأكدت ناسا أيضًا أن الطاقم المكون من سبعة أفراد على متن محطة الفضاء الدولية ليسوا في خطر وأن العمليات مستمرة دون انقطاع. ومع ذلك، يقوم المهندسون حاليًا بالتحقيق في سبب التسرب، الذي جاء في أعقاب تسربات سائل التبريد الأخيرة من مركبات فضائية روسية أخرى في المحطة. وكانت التسريبات السابقة تعزى إلى تأثيرات النيازك الصغيرة وليس إلى عيوب التصنيع.

أدى الحادث إلى إقامات طويلة لبعض أفراد الطاقم في الماضي. أثناء تسريب كبسولة طاقم سويوز في ديسمبر، أمضى رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو ونظيريه الروسيان سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين ما مجموعه 371 يومًا في المدار بدلاً من الأشهر الستة المعتادة. ردًا على ذلك، تم إرسال كبسولة بديلة إلى المحطة في رحلة العودة.

وتواصل محطة الفضاء الدولية، وهي رمز للتعاون الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة، العمل كواحدة من آخر مجالات التعاون المتبقية بين روسيا والغرب. وعلى الرغم من التوترات الناشئة عن العمليات العسكرية لموسكو في أوكرانيا، فإن ناسا وشركاؤها ملتزمون بتشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.

يشمل المقيمون الحاليون في محطة الفضاء الدولية رواد فضاء ناسا ياسمين مغبيلي ولورال أوهارا، وأندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، ورواد الفضاء الروس كونستانتين بوريسوف، وأوليج كونونينكو، ونيكولاي تشوب، ورائد الفضاء الياباني ساتوشي فوروكاوا.

التعاريف:

– سائل التبريد: مادة تستخدم لإزالة أو نقل الحرارة لمنع ارتفاع درجة الحرارة في النظام أو الجهاز.

– المشعاع: جهاز يستخدم لنقل الحرارة من وسط إلى آخر، وعادة ما يستخدم لتبريد النظام.

– النيازك: أجسام صلبة صغيرة تدخل الغلاف الجوي للأرض من الفضاء.

المصادر: روسكوزموس، ناسا