خطط روسيا الطموحة لغزو القمر بحلول عام 2030

تستعد روسيا لمهمة قمرية طموحة تهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة في تاريخها. ووفقاً لمسودة خطة قدمها فلاديمير سولوفيوف من شركة RKK Energia، الشركة الروسية المسؤولة عن الرحلات الفضائية المأهولة، تخطط روسيا لإنشاء قاعدة قمرية بحلول عام 2031.

وتكشف مسودة الخطة، التي نقلتها وكالة الأنباء الحكومية تاس، أن برنامج استكشاف القمر الروسي يتضمن مهمات مأهولة إلى القمر بالإضافة إلى أول هبوط بشري روسي على سطح القمر. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الخطة نية استغلال موارد القمر الوفيرة.

ويأتي هذا المسعى الجريء في أعقاب النكسة الأخيرة التي منيت بها روسيا عندما انتهت مهمتها القمرية الأولى منذ 47 عامًا بالفشل. المركبة الفضائية لونا-25، التي كان من المفترض أن تهبط على سطح القمر، خرجت عن نطاق السيطرة واصطدمت بالقمر في أغسطس.

بينما يتذكر العالم نيل أرمسترونج كأول شخص تطأ قدماه سطح القمر في عام 1969، فإن الاتحاد السوفييتي هو في الواقع من صنع التاريخ في عام 1959 بمهمة لونا-2، ليصبح أول من يصل إلى سطح القمر. علاوة على ذلك، حققت مهمة لونا-9 في عام 1966 أول هبوط سلس على سطح القمر.

والآن، تهدف روسيا إلى تجاوز هذه الإنجازات من خلال إرسال رواد فضاء للمشي على سطح القمر. يشير الجدول الزمني المقترح في مسودة الخطة إلى أن الاستعدادات للقاعدة القمرية ستبدأ في عام 2031 وتستمر حتى عام 2040.

ولطالما كان إنشاء قاعدة على سطح القمر حلما لوكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون مثل هذه القاعدة بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من استكشاف النظام الشمسي وربما تمكين الاستعمار البشري في المستقبل للأجرام السماوية الأخرى.

بينما تضع روسيا أنظارها على القمر، يتوقع العالم بفارغ الصبر الفصل التالي في استكشاف الإنسان للقمر. وبفضل تاريخها الغني في السفر إلى الفضاء، تهدف روسيا إلى تقديم مساهمة كبيرة في مستقبل استكشاف الفضاء وتمهيد الطريق لعودة البشرية إلى القمر.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو الغرض من مهمات روسيا إلى القمر؟

إن مهمات روسيا إلى القمر لها غرض مزدوج. أولاً، يهدفون إلى تحقيق أول هبوط بشري روسي على سطح القمر، مما يعزز مكانة روسيا في تاريخ استكشاف القمر. ثانياً، تخطط روسيا لإنشاء قاعدة قمرية بحلول عام 2031، مما يسهل المزيد من استكشاف القمر وموارده الوفيرة.

2. كيف فشلت مهمة روسيا السابقة إلى القمر؟

وفشلت أول مهمة روسية للقمر منذ 47 عاما، والمعروفة باسم لونا-25، عندما فقدت مركبتها الفضائية السيطرة واصطدمت بالقمر في أغسطس. وعلى الرغم من هذه النكسة، تظل روسيا عازمة على مواصلة جهودها لاستكشاف القمر والتعلم من أخطائها السابقة.

3. ما هي إنجازات الاتحاد السوفييتي في استكشاف القمر؟

حقق الاتحاد السوفييتي العديد من الإنجازات المهمة في استكشاف القمر. وفي عام 1959، أصبحت مهمة لونا-2 أول مركبة فضائية تصل إلى سطح القمر. ثم، في عام 1966، أنجزت مهمة لونا-9 أول هبوط سلس على سطح القمر. على الرغم من أن رواد الفضاء السوفييت لم ينفذوا قط هبوطًا بشريًا على سطح القمر، إلا أن مساهماتهم في استكشاف القمر كانت رائدة.

مصادر:

– [المقال](https://www.reuters.com/article/space-exploration-russia-idUSKBN2670GG)