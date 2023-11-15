تخطط روسيا لإرسال رواد فضاء إلى القمر وإنشاء قاعدة قمرية بحلول عام 2031

وضعت روسيا أنظارها على مهمة رائدة: إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة في التاريخ. وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية تاس، كشفت الشركة الروسية المسؤولة عن الرحلات الفضائية المأهولة عن خطط لرواد الفضاء لزيارة القمر خلال العقد المقبل. ويتضمن هذا المسعى الطموح بناء قاعدة قمرية ابتداءً من عام 2031.

قدم فلاديمير سولوفيوف من شركة RKK Energia، الشركة الحكومية التي تقف وراء الخطة، مسودة اقتراح تسلط الضوء على نوايا روسيا لتحقيق الهبوط على سطح القمر وإنشاء قاعدة على القمر. ويؤكد الاقتراح على استكشاف واستخدام موارد القمر.

ورغم أن برنامج الفضاء الروسي الأخير واجه تحديات، مثل فشل المركبة الفضائية لونا 25 في أغسطس/آب، فإن تصميم البلاد على استعادة قدراتها السابقة يظل قويا. وتهدف مهمة لونا-25 إلى أن تصبح أول مركبة فضائية تهبط على القطب الجنوبي للقمر، حيث يعتقد العلماء أنه قد توجد عناصر قيمة ومياه متجمدة. ويعزى تحطم المركبة الفضائية إلى عطل في المحرك والتوقف المطول في استكشاف روسيا للقمر.

في حين أن هبوط رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج على سطح القمر في عام 1969 لا يزال يمثل لحظة بارزة في التاريخ، فإن مهمة الاتحاد السوفيتي لونا -2 في عام 1959 هي التي وصلت إلى سطح القمر لأول مرة. وفي وقت لاحق، في عام 1966، أنجزت مهمة لونا-9 إنجازًا كبيرًا يتمثل في الهبوط السلس على سطح القمر.

ومع هذه النجاحات الماضية والخطط الحالية للبعثات المأهولة، تستعد روسيا لتقديم المزيد من المساهمات المثيرة للإعجاب في استكشاف الفضاء. وتظهر رؤية إنشاء قاعدة قمرية بحلول عام 2031 تصميم روسيا على لعب دور مهم في المهام القمرية المستقبلية.

أسئلة وأجوبة:

سؤال: ما الذي تخطط روسيا لفعله على القمر؟

ج: تخطط روسيا لإرسال رواد فضاء إلى القمر في العقد المقبل وإنشاء قاعدة قمرية بحلول عام 2031.

س: ما سبب فشل مهمة روسيا الأخيرة إلى القمر؟

ج: تحطمت المركبة الفضائية لونا-25 بسبب عطل في المحرك، وهو ما يعزى إلى التوقف الذي دام عقودًا من الزمن في استكشاف روسيا للقمر.

س: ما هي إنجازات الاتحاد السوفييتي في استكشاف القمر؟

ج: في عام 1959، أصبحت مهمة لونا-2 أول مركبة فضائية تصل إلى سطح القمر، في حين أنجزت مهمة لونا-9 أول هبوط سلس على سطح القمر في عام 1966.

المصادر: تاس، ناسا