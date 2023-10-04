روسيا تحدد سبب فشل مسبار القمر لونا-25

حددت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس سبب فشل مسبارها القمري لونا-25. واصطدم المسبار بالقمر أثناء مناورة تهدف إلى الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. في البداية، أعلن المسؤولون أن المحركات عملت لمدة أطول من المقرر. ومع ذلك، كشف المزيد من التحقيقات أن وحدة التحكم الموجودة على متن الطائرة فشلت في إيقاف تشغيل المحركات بسبب خلل في مقياس التسارع. لم يتم تفعيل وحدة مقياس التسارع، مما أدى إلى عدم تسجيل السرعة المطلوبة وتعطيل نظام الدفع على النحو المنشود.

وعلى الرغم من هذه النكسة، تظل روسكوزموس ملتزمة ببرنامجها لاستكشاف القمر. ويخططون لإطلاق ثلاث بعثات متابعة، لونا-26، ولونا-27، ولونا-28، في السنوات المقبلة. وقد يؤدي تحطم لونا-25 إلى تسريع هذه الجداول الزمنية، وفقًا لرئيس روسكوزموس، يوري بوريسوف. وذكر أنهم عازمون على مواصلة البرنامج القمري ويستكشفون إمكانية تغيير مواعيد إطلاق المهام المستقبلية للحصول على النتائج بسرعة أكبر.

في السابق، كان الهدف من لونا-25 هو أن تكون أول مهمة تهبط في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، والتي يعتقد أنها تحتوي على رواسب من الجليد المائي. ومع ذلك، وبسبب الفشل، تمكنت مهمة تشاندرايان-3 الهندية من المطالبة بهذا التمييز. هبطت المركبة Chandrayaan-3 بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بعد أربعة أيام فقط من تحطم المركبة Luna-25، مما جعل الهند رابع دولة تحقق هبوطًا سلسًا على القمر.

في حين أن فشل لونا 25 كان بمثابة انتكاسة لاستكشاف روسيا للقمر، إلا أن وكالة روسكوزموس لا تزال مصممة على المضي قدمًا في برنامجها الطموح. يواصلون العمل من أجل فهم أسرار القمر والمساهمة بشكل أكبر في فهم البشرية لجارتنا السماوية.

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مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]

التعاريف:

- روسكوزموس: وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية

- لونا-25: اسم المسبار القمري الروسي

– مقياس التسارع: جهاز يستخدم لكشف الحركة وقياسها

– برنامج استكشاف القمر: سلسلة من المهام تهدف إلى استكشاف ودراسة سطح القمر وموارده

- Chandrayaan-3: مهمة الهند القمرية التي هبطت بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر