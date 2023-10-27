روسيا توافق على خطة طموحة لبناء محطة مدارية وسط مستقبل غامض

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على مشروع جديد يهدف إلى بناء محطة مدارية، مما يشير إلى التزام البلاد بتطوير صناعتها الفضائية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه برنامج رحلات الفضاء البشرية الروسي مستقبلًا غامضًا، حيث يعتمد بشكل كبير على محطة الفضاء الدولية (ISS).

صدر هذا الإعلان عن رئيس روسكوزموس يوري بوريسوف، الذي أكد على الحاجة إلى ضمان استمرارية برنامج الفضاء الروسي في ضوء عودة محطة الفضاء الدولية المخطط لها إلى الأرض بحلول عام 2030. واعترف بوريسوف بالمهمة الملحة المتمثلة في سد الفجوة بين إنهاء محطة الفضاء الدولية واكتمال المحطة الروسية، مشيراً إلى أن “محطة الفضاء الدولية لم تعد موجودة، والمحطة الروسية لم تصل بعد”.

الجدول الزمني للمشروع طموح، مع خطط لإطلاق الوحدة العلمية والطاقة، المكون الأول للمحطة المدارية، بحلول أواخر عام 2027. ومن المقرر إطلاق الوحدات اللاحقة بين عامي 2028 و2030. والأمل هو إرسال أول طاقم إلى المحطة الفضائية الدولية. المحطة بعد ستة أشهر من إطلاق الوحدة الأولية.

وبينما واجه برنامج الفضاء الروسي انتكاسات في السنوات الأخيرة، إلا أن البلاد لا تزال مصممة على تعزيز جهودها في استكشاف الفضاء. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك العزلة التي أعقبت غزو أوكرانيا، تهدف روسيا إلى استعادة مكانتها البارزة في مجال استكشاف الفضاء.

على عكس الصين، التي أطلقت بنجاح محطتها الفضائية الخاصة وأرسلت طاقمها مؤخرًا، وخطط ناسا للمغامرة خارج محطة الفضاء الدولية إلى القمر جنبًا إلى جنب مع شركاء مثل وكالة الفضاء الأوروبية، واجهت روسيا نكسات. ومن الجدير بالذكر أن أحدث مركبة هبوط روسية على سطح القمر، لونا 25، فشلت في محاولتها القيام بهبوط سلس، مما ترك علامة حرق على سطح القمر.

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز روسيا على البناء الطموح، واختبار، وإطلاق أول وحدة محطة فضائية لها في غضون أربع سنوات. ومع وضع أعينها على المستقبل، تأمل روسيا في إحياء سمعتها في مجال الأجهزة الفضائية مع ضمان مكانتها في استكشاف الكون.

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