الجري: اكتشف الفوائد المدهشة لطول عمرك ورفاهيتك

لطالما كان الجري يعتبر شكلاً ممتازاً من أشكال التمارين الرياضية، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن فوائده قد تكون أكثر عمقاً مما كان يعتقد سابقاً. كشفت دراسة رائدة نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن ما لا يقل عن 75 دقيقة من الجري أسبوعيا يمكن أن تضيف 12 عاما مذهلة إلى حياتك.

وركزت الدراسة على التيلوميرات، وهي الأغطية الواقية في نهاية الكروموسومات لدينا. تلعب التيلوميرات دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة الخلوية، حيث ترتبط التيلوميرات الأطول والأكثر قوة بالصحة العامة. ومع ذلك، مع تقدمنا ​​في العمر، تتضاءل التيلوميرات لدينا بشكل طبيعي من حيث العدد والطول.

من خلال تحليل أكثر من 4,400 مشارك، اكتشف الباحثون أن الأفراد الذين مارسوا ما لا يقل عن 75 دقيقة من الجري أسبوعيًا أظهروا فرقًا بيولوجيًا ملحوظًا في العمر يبلغ حوالي 12 عامًا مقارنة بغير العدائين. على الرغم من أن الدراسة لم تقيم معدل الوفيات بشكل مباشر، فمن المهم ملاحظة أن قصر طول التيلومير يرتبط بزيادة معدل الوفيات وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

بالإضافة إلى طول العمر، فإن دمج الجري في روتينك يمكن أن يعزز أيضًا فترة صحتك بشكل كبير، والتي تشير إلى مدة حياتك الخالية من الأمراض المزمنة المنهكة. أظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية المنتظمة، مثل الجري، يمكن أن تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر والسرطان.

الأسئلةالشائعة

1. هل يمكنني تحقيق نفس الفوائد من أشكال التمارين الأخرى؟

وبينما ركزت هذه الدراسة على الجري، فإن الأشكال الأخرى من التمارين الرياضية، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، قد تقدم أيضًا فوائد مماثلة للصحة الخلوية والرفاهية العامة.

2. هل من الضروري الجري لمدة 75 دقيقة بالضبط في الأسبوع؟

وتشير نتائج الدراسة إلى أن الجري لمدة لا تقل عن 75 دقيقة في الأسبوع يمكن أن يحقق فوائد كبيرة. ومع ذلك، فإن أي قدر من الجري أو ممارسة الرياضة أفضل من لا شيء. ابدأ بالمدة التي يمكنك التحكم فيها ثم قم بزيادتها تدريجيًا مع تحسن لياقتك البدنية.

3. هل يمكن أن يكون للجري أي آثار سلبية على مفاصلي؟

يعد الجري نشاطًا عالي التأثير يمكن أن يجهد المفاصل، خاصة إذا لم يتم إجراؤه بتقنية مناسبة وراحة كافية. للتخفيف من خطر الإصابة، من الضروري ارتداء الأحذية المناسبة، والإحماء قبل كل جري، والانتباه إلى إشارات جسمك. إذا كانت لديك مخاوف محددة، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

مصادر:

المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة