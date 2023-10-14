اكتشاف جديد يتحدى القواعد الوراثية

توصل فريق من الباحثين من معهد إيرلهام وجامعة أكسفورد إلى اكتشاف غير متوقع أثناء العمل على طريقة جديدة لتسلسل الحمض النووي. ولاختبار طريقتهم، قاموا بعزل كائن حي من بركة مياه عذبة في حدائق جامعة أكسفورد. الطلائعيات هو مصطلح فضفاض يشير إلى أي كائن حقيقي النواة ليس حيوانًا أو نباتًا أو فطرًا.

عند تحليل جينوم الطلائعيات، وجد الباحثون أنه لم يكن مجرد نوع جديد، وهو Oligohymenophorea sp. PL0344، ولكن كان لديه أيضًا اختلاف فريد في شفرته الجينية. عادة، يُعتقد أن رموز التوقف TAA وTAG مرتبطة بقوة، وتتغير معًا وتحدد نفس الحمض الأميني. ومع ذلك، في Oligohymenophorea sp. PL0344، TGA فقط هو الذي قام بتشفير كود الإيقاف، مع ترجمة TAA وTAG إلى أحماض أمينية مختلفة.

يتحدى هذا الاكتشاف القواعد المعروفة سابقًا لترجمة الجينات، حيث كان يُعتقد أن هذين الكودونات مقترنتان. ووجد الباحثون أيضًا أن هناك نسخًا أكثر من TGA في جينوم الطلائعيات أكثر مما كان متوقعًا، وربما يعوض ذلك غياب كودونات التوقف الأخريين. هذا الشذوذ في Oligohymenophorea sp. يمكن أن يكون PL0344 بمثابة مصدر إلهام للاكتشافات الجينية المستقبلية.

وذكر الدكتور جيمي ماكجوان، أحد الباحثين، أن العلماء غالبًا ما يحاولون هندسة رموز وراثية جديدة، ولكن يمكن أيضًا العثور على اكتشافات مثيرة للاهتمام في الطبيعة. يوضح هذا الاكتشاف غير المتوقع أنه لا تزال هناك أشياء رائعة يمكن اكتشافها، حتى عندما لا نبحث عنها بنشاط.

نُشرت الدراسة، التي تتناول تفاصيل هذا الاكتشاف الجيني الفريد، في مجلة PLOS Genetics.

مصادر:

- المقال الأصلي: [أدخل المصدر]

– دراسة علم الوراثة PLOS: [أدخل المصدر]