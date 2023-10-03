تم تعيين باحثين من جامعة سيدني زملاء في الجمعية الملكية في نيو ساوث ويلز

تم تكريم ثلاثة باحثين من جامعة سيدني بتعيينهم زملاء في الجمعية الملكية لنيو ساوث ويلز. تم تكريم البروفيسور بن كولاجيوري، والبروفيسور أينسلي نيوسون، والبروفيسور إيلين سادلر لمساهماتهم في مجالات تخصصهم.

تم تكريم البروفيسور بن كولاجيوري، رئيس كلية علم النفس، لأبحاثه المهمة حول تأثيرات العلاج الوهمي والأدوية النفسية. لقد أحدث عمله في مجال علم النفس تأثيرًا ملحوظًا وأدى إلى فهم أفضل لهذه الظواهر.

البروفيسور أينسلي نيوسون، أستاذ أخلاقيات علم الأحياء في جامعة سيدني لأخلاقيات الصحة، معترف به دوليًا لعملها في مجال أخلاقيات علم الأحياء، وخاصة في علم الجينوم والتكاثر. خبرتها ومساهماتها جعلتها شخصية متميزة في المجتمع العلمي.

تم تكريم البروفيسورة إيلين سادلر أو، عالمة الفيزياء الفلكية في معهد سيدني لعلم الفلك، لسمعتها الدولية المتميزة في مجال تطور المجرات والفيزياء الفلكية. يضيف هذا الاعتراف إلى مكانتها كزميلة في الأكاديمية الأسترالية للعلوم.

هنأت نائب نائب المستشار (للأبحاث) البروفيسور إيما جونستون الباحثين الثلاثة على الجائزة التي يستحقونها. وهي تثني على التزامهم بالتميز في البحث وتعترف بالفخر الذي يشعر به مجتمع الجامعة تجاههم.

تعد الجمعية الملكية في نيو ساوث ويلز، التي تأسست عام 1821، واحدة من أقدم المؤسسات العلمية والثقافية في أستراليا. وهو بمثابة منصة لتعزيز المعرفة العلمية، وتعزيز التبادل الفكري، والاعتراف بالمساهمات المتميزة في مختلف المجالات.

لا يسلط هذا التعيين كزملاء في الجمعية الملكية في نيو ساوث ويلز الضوء على إنجازات الأساتذة كولاجيوري ونيوسون وسادلر فحسب، بل يجلب أيضًا الاعتراف بجامعة سيدني كمؤسسة رائدة للبحث والاكتشاف العلمي.

مصادر:

– جامعة سيدني – https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/06/10/fellows-of-the-royal-society-of-nsw.html