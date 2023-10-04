صورة مذهلة تكشف عن سديم أحمر متوهج في سماء الليل

كشف المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) عن صورة مذهلة لسديم أحمر لامع يعرف باسم IC1284. هذه السحابة الممتدة من الغبار والغاز، المصنفة على أنها سديم انبعاثي، تبعث ضوءها الخاص وهي نتيجة لتكوين النجوم النشط.

يرجع اللون الأحمر النابض بالحياة لـ IC1284 إلى إثارة الإلكترونات الموجودة داخل ذرات الهيدروجين بسبب الإشعاع المنبعث من النجوم الشابة. ونتيجة لذلك، تطلق هذه الإلكترونات الطاقة وتصدر طولًا موجيًا محددًا من الضوء الأحمر. تمكن علماء الفلك من التقاط هذه الصورة باستخدام OmegaCAM التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي، وهي كاميرا واسعة المجال موجودة على تلسكوب المسح الكبير جدًا (VLT) (VST) في مرصد بارانال في تشيلي.

تتكون السدم، مثل IC1284، من سحب هائلة من الغبار والغاز والتي توفر الوقود اللازم لتشكل النجوم الجديدة. في الصورة، يتم تعزيز التوهج الأحمر لـ IC1284 من خلال وجود النجوم المبهرة المحيطة به.

يرافق IC1284 سديمان انعكاسيان يُعرفان باسم NGC6589 وNGC6590، ويقعان في الزاوية اليمنى السفلية من الصورة. على عكس السدم الانبعاثية، تتكون السدم الانعكاسية من غبار بين النجوم يعكس الضوء المنبعث من النجوم القريبة. ونتيجة لذلك، تظهر هذه السدم باللون الأزرق.

ينثر الغبار الموجود داخل السديم الانعكاسي أطوال موجية أقصر وأكثر زرقة من النجوم القريبة، مما يخلق توهجًا آسرًا وأثيريًا. هذه الظاهرة هي نفس السبب الذي يجعل سماءنا تبدو زرقاء.

هذه الصورة التي تم إصدارها حديثًا هي جزء من مبادرة أكبر تسمى المسح الضوئي VST Photometric H alpha لمستوى وانتفاخ المجرة الجنوبية (VPHAS+)، التي نظمتها ESO. ويهدف علماء الفلك من خلال مسح VPHAS+ إلى الحصول على فهم أعمق لدورة حياة النجوم من خلال دراسة السدم والنجوم في الضوء المرئي.

في الختام، تُظهر أحدث صورة التقطتها ESO الجمال الساحر لـ IC1284، وهو سديم انبعاثي أحمر يأسر القلوب بحضوره المتوهج وسط اتساع الفضاء.

التعاريف:

– السديم الانبعاثي: سحابة لامعة ومنتشرة من الغاز المتأين الذي يصدر ضوءه الخاص.

– السديم الانعكاسي: سحابة من الغبار بين النجوم تعكس الضوء المنبعث من النجوم القريبة.

– VLT: تلسكوب كبير جدًا، وهو تلسكوب قوي يديره المرصد الجنوبي الأوروبي.

مصادر:

– المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)

– مسح VST الضوئي H ألفا لمستوى وانتفاخ المجرة الجنوبية (VPHAS+)