توصلت دراسة جديدة إلى أن الديوك تظهر قدرات التعرف على الذات

قدمت دراسة حديثة أجراها فريق من علماء الأعصاب وعلماء النفس من جامعة بون وجامعة بوخوم في ألمانيا أدلة محتملة تشير إلى أن الديوك تمتلك قدرات التعرف على الذات. ابتكر الباحثون تجارب جديدة تتضمن مرايا لتحديد ما إذا كان بإمكان الديكة تمييز صورتها عن صورة ديك آخر.

حددت الأبحاث السابقة فقط عددًا مختارًا من الأنواع الحيوانية القادرة على التعرف على نفسها، مثل طائر العقعق، وبعض القرود، والفيلة، والدلافين. تتضمن هذه الدراسات عادةً ملاحظة استجابة الحيوان لعلامة على وجهه أو جسمه عند رؤية انعكاسه في المرآة. ومع ذلك، ونظرًا لأن العديد من الحيوانات لا تمتلك أطرافًا أو زوائد مناسبة لمثل هذه الاختبارات، فقد كان على الباحثين تطوير طرق بديلة.

تم اختيار الديوك كموضوع لهذه الدراسة نظراً لميولها السلوكية. لقد لوحظ أن الديوك غالبًا ما تصيح عندما تواجه الحيوانات المفترسة، بينما تظل هادئة في البيئات غير المضطربة. استفاد فريق البحث من هذه الخاصية لإجراء تجارب التعرف على الذات.

خلال التجارب، تم وضع ديك واحد في منطقة مغلقة مقسمة بشبكة سلكية. وعلى الجانب الآخر من الشبكة، وُضِع ديك آخر في بعض التجارب، بينما بقي الفضاء فارغًا في تجارب أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم لصق مرآة على الشبكة في بعض التجارب، مما أدى إلى حجب رؤية الديك خلفها. ولإدخال تهديد محتمل، قام الباحثون بإسقاط صورة ظلية للصقر على السقف في بعض التجارب.

ومن خلال تحليل سلوكيات وأصوات الديوك، اكتشف فريق البحث أن وجود ديك آخر على الجانب الآخر من الشبكة يزيد بشكل كبير من احتمال الصياح. ومن المثير للاهتمام أن هذه الاستجابة حدثت بغض النظر عما إذا كان الديك يستطيع رؤية انعكاس صورته في المرآة أم لا. تشير هذه النتيجة إلى أن الديوك تدرك أن الصورة المرآة ليست لديك آخر، مما يشير إلى شكل من أشكال التعرف على الذات. علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن الديوك تعتمد على الإشارات البصرية بدلاً من الإشارات السمعية أو الشمية لتحديد حقيقة البيئة المحيطة بها.

تساهم هذه الدراسة في فهمنا للقدرات المعرفية للديوكة وتوسع ذخيرة الوعي الذاتي المعروفة في مملكة الحيوان. قد تسلط الأبحاث الإضافية في هذا المجال الضوء على تطور وتطور التعرف على الذات عبر الأنواع المختلفة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الاعتراف الذاتي؟

يشير التعرف على الذات إلى قدرة الفرد على إدراك وفهم أن الانعكاس أو الصورة في المرآة تمثل نفسها وليس عضوًا آخر من نفس النوع.

ما هي الحيوانات التي أظهرت الاعتراف الذاتي؟

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن بعض الحيوانات التي تتمتع بقدرات التعرف على الذات تشمل طائر العقعق، وبعض القرود، والفيلة، والدلافين.

لماذا تم اختيار الديوك لهذه الدراسة؟

تم اختيار الديوك كمواضيع لهذه الدراسة نظرًا لميلها إلى إظهار أصوات مميزة (الصياح) عند مواجهة التهديدات أو الديوك الأخرى.

كيف أجريت التجارب؟

تضمنت التجارب وضع ديك في ساحة مقسمة بشبكة سلكية. على الجانب الآخر من الشبكة، تم وضع ديك آخر أو تركه فارغا. وفي بعض التجارب، حجبت مرآة رؤية الديك. في بعض الحالات، تم عرض صورة ظلية للصقر على السقف لتشكل تهديدًا محتملاً.

ما هي النتائج الرئيسية للدراسة؟

ووجدت الدراسة أن الديوك كانت أكثر عرضة للصياح عندما كانت على علم بوجود ديك آخر على الجانب الآخر من الشبكة، بغض النظر عما إذا كان بإمكانهم رؤية انعكاسهم في المرآة. يشير هذا إلى أن الديوك تمتلك شكلاً من أشكال التعرف على الذات وتعتمد بشكل أساسي على الإشارات البصرية لتحديد حقيقة بيئتها.