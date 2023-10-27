هل يتعرف الديك على نفسه في المرآة؟ دراسة جديدة تلقي الضوء

تتحدى دراسة رائدة أجراها باحثون من جامعتي بون وبوخوم وكلية الطب MSH هامبورغ، الفهم التقليدي لذكاء الطيور. هدفت الدراسة إلى التحقق من الوعي الذاتي لدى الدجاج، مع التركيز بشكل خاص على الديوك وقدرتها على التعرف على نفسها في المرآة.

تقليديا، تم استخدام "اختبار العلامة" لتقييم التعرف على الذات لدى الحيوانات. ومع ذلك، فقد أدى هذا الاختبار إلى نتائج غير متناسقة، مما دفع الباحثين إلى البحث عن نهج أكثر ملاءمة من الناحية البيئية. قررت Sonja Hillemacher والدكتورة Inga Tiemann، بالتعاون مع البروفيسور الدكتور Hc Onur Güntürkün، استكشاف السلوكيات الطبيعية للديوك لتصميم اختبار أكثر ملاءمة.

ومن خلال الاستفادة من حقيقة أن الديوك تصدر نداءات إنذار لتحذير أصدقائها من الحيوانات المفترسة المحتملة، ابتكر الباحثون تجربة مبتكرة. لقد أنشأوا بيئة خاضعة للرقابة حيث يمكن للديكة رؤية بعضها البعض بصريًا أثناء فصلها بشبكة. عندما تم تقديم تهديد مفترس محاكى، أصدرت الديوك عددًا أكبر بكثير من نداءات الإنذار مقارنة بما كانت عليه عندما كانت بمفردها.

وبناءً على هذه النتائج، قدم الباحثون مرآة إلى بيئة الاختبار لفحص ما إذا كانت الديوك ستستجيب بمكالمات إنذار عند رؤية انعكاسها. والمثير للدهشة أن الديوك أصدرت عددًا أقل من النداءات بشكل كبير، مما يشير إلى أنهم لم يروا انعكاساتهم كطائر آخر.

تتحدى هذه النتائج الافتراضات السابقة حول قدرات التعرف على الذات لدى الديوك. تقترح سونيا هيلماخر أنه على الرغم من أن الديوك قد تتعرف على انعكاساتها، إلا أنها قد تفسر الكيان المعكوس على أنه غير مهدد، مما يؤدي إلى تقليل نداءات الإنذار.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية الظروف ذات الصلة بالسياق في الاختبارات السلوكية ويحث على إحداث تحول في المنظور والمنهجية في دراسات الإدراك الحيواني. ومن خلال النظر في السلوكيات والبيئات الطبيعية للحيوانات، قد يكشف العلماء عن رؤى جديدة حول ذكائهم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو "اختبار العلامة"؟

"اختبار العلامات" هو طريقة تقليدية تستخدم لتقييم التعرف على الذات لدى الحيوانات. وهو يتضمن وضع علامة ملونة على حيوان لا يمكن رؤيتها إلا من خلال انعكاس المرآة. إذا أظهر الحيوان وعيه بالعلامة من خلال التفاعل معها من خلال المرآة، فهذا يشير إلى التعرف على الذات.

س: ما هي نتائج الدراسة حول الوعي الذاتي لدى الديوك؟

ووجدت الدراسة أن الديوك أصدرت مكالمات إنذار أقل بكثير عندما رأوا انعكاسهم في المرآة مقارنة عندما رأوا ديكًا آخر. يشير هذا إلى أن الديوك قد تتعرف على انعكاساتها، على الرغم من أنها تعتبرها كيانات غير مهددة.

س: كيف يؤثر هذا البحث على حقوق الحيوان ورفاهيته؟

ويؤكد البحث على أهمية مراعاة السلوكيات الطبيعية وبيئات الحيوانات في الاختبارات السلوكية. ومن خلال فهم أفضل لإدراك الحيوان ووعيه الذاتي، يصبح بوسعنا أن ندعو إلى تحسين رفاهية وحقوق مختلف الأنواع، وخاصة في قطاعات مثل الزراعة والبحوث.