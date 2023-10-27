إعادة تعريف فهمنا: الديوك والاعتراف بالذات

غالبًا ما يرتبط الدجاج بسلوكيات بسيطة مثل الثرثرة والخدش، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه قد يمتلك قدرة أكثر إثارة للاهتمام. كشف فريق من الباحثين من جامعتي بون وبوخوم، بالتعاون مع كلية الطب MSH هامبورغ، عن أدلة دامغة تشير إلى أن الديوك يمكنها التعرف على انعكاساتها في المرآة.

ورغم أن هذا قد يبدو في البداية غير مهم، إلا أن آثاره بعيدة المدى. يفتح هذا الاكتشاف طريقًا جديدًا ومثيرًا للبحث، يمتد إلى ما هو أبعد من عالم هذه المخلوقات ذات الريش وربما يعيد تعريف فهمنا للوعي الذاتي بين الأنواع الحيوانية المختلفة. وبصرف النظر عن أهميتها العلمية، فإن هذه النتائج لها أيضًا آثار على المناقشات المتعلقة بحقوق الحيوان ورفاهيته.

استخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS ONE، "اختبار العلامات" كمقياس للاعتراف بالذات. ومع ذلك، فإن الطريقة التقليدية لوضع علامة مميزة يمكن أن تكون غير موثوقة لأن بعض الحيوانات قد تتجنب المرايا بسبب الوضع غير الطبيعي.

ولمعالجة هذا القلق، قام الباحثون بتخصيص تجربة المرآة لتقليد السلوكيات ذات الصلة بالبيئة. واستنادا إلى نداءات الإنذار الفطرية التي تطلقها الديوك، والتي تستخدم لتحذير زملائها من الدجاج من الحيوانات المفترسة، فقد قاموا بدمج صورة واقعية لطائر جارح مخيف. ولاحظ الفريق ردود فعل الديوك في وجود ديك آخر وعندما يواجهون انعكاسهم.

وكانت النتائج رائعة. في وجود ديك زميل، كان هناك 77 نداء إنذار، ولكن عند مواجهة المفترس الافتراضي وحده، تم إطلاق 17 نداء فقط. وعندما واجهوا صورتهم المرآة والطائر الجارح الذي يلوح في الأفق، تم تسجيل 25 نداء إنذار فقط. ويشير هذا إلى أن الديوك لم يخطئوا في انعكاس انعكاساتهم على ديك آخر، مما يشير إلى إمكانية التعرف على الذات.

تتحدى هذه الدراسة مفاهيمنا المسبقة حول القدرات المعرفية للدجاج وتثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول مدى تعقيد عملياتهم العقلية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتعمق أكثر في هذه الظاهرة الرائعة وفهم الآثار المترتبة على فهمنا للوعي الحيواني بشكل كامل.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو "اختبار العلامة"؟

يعد "اختبار العلامات" طريقة معترف بها على نطاق واسع لتقييم التعرف على الذات لدى الحيوانات. وهو ينطوي على وضع علامة مميزة على جسم الحيوان، والتي لا يمكن رؤيتها إلا أمام المرآة. إذا أظهر الحيوان سلوكيات موجهة ذاتياً تجاه العلامة، فهذا يوحي بالوعي الذاتي.

س: ما أهمية الاعتراف بالنفس؟

ويعتبر التعرف على الذات مؤشراً على القدرات المعرفية العليا، مثل الوعي الذاتي والوعي. وله آثار مهمة لفهم الحياة الداخلية للحيوانات ويمكنه أيضًا التأثير على المناقشات حول حقوق الحيوان ورفاهيته.

س: كيف قام الباحثون بتخصيص تجربة المرآة للديكة؟

لإنشاء اختبار أكثر صلة بالبيئة، قام الباحثون بدمج نداءات الإنذار الفطرية للديكة، والتي تستخدم لتحذير الدجاج الآخر من الحيوانات المفترسة. ومن خلال تقديم صورة نابضة بالحياة لطائر جارح ومراقبة ردود أفعال الديوك، كان الهدف هو تقييم ما إذا كانت الطيور قد تعرفت على انعكاساتها في مواجهة تهديد محاكى.

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