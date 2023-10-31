الاكتشافات الجديدة في سديم أوريون تتحدى فهمنا لتكوين الكواكب

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء الفلك في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن مخبأ رائع للكواكب المارقة داخل قلب سديم أوريون. تم العثور على هذه الأجسام ذات الكتلة الكوكبية، والتي لا تدور حول النجوم والمعروفة باسم الكواكب المارقة أو العائمة الحرة، بأعداد مذهلة، ويرتبط الكثير منها ببعضها البعض في أزواج ثنائية، على غرار النجوم.

إن اكتشاف الكواكب المارقة الثنائية يتحدى افتراضاتنا السابقة حول كيفية تشكل هذه الأجسام. عادةً ما تكون الأنظمة الثنائية مميزة للنجوم أكثر من الكواكب. تشير حقيقة العثور على العديد من الكواكب المزدوجة إلى أنها قد تكونت من خلال نفس آليات النجوم، على الرغم من صغر حجمها.

استخدم فريق البحث، بقيادة عالم الفلك صموئيل بيرسون، تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة العنقود النجمي شبه المنحرف الموجود في سديم أوريون. ومن خلال تحليل المركز الكثيف للعنقود، تمكنوا من تحديد 540 كوكبًا مارقًا محتملًا تتراوح كتلتها من ضعف كتلة زحل إلى 13 ضعف كتلة المشتري.

ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للاهتمام هو أن ما يقرب من 9٪ من هذه الأجسام ذات الكتلة الكوكبية تبدو وكأنها في أزواج ثنائية. وهذا أمر غير معتاد إلى حد كبير، حيث أن الأنظمة الثنائية أقل شيوعًا بكثير بين النجوم منخفضة الكتلة، بل وأكثر ندرة بين الأجسام دون النجمية مثل الأقزام البنية.

إن وجود هذه الكواكب الثنائية المارقة يتحدى فهمنا الحالي لتكوين الكواكب. أحد الاحتمالات هو أنها تشكلت حول النجوم وتم فصلها لاحقًا بسبب التفاعلات مع النجوم العابرة، وانتهت في النهاية كأزواج ثنائية. ومع ذلك، فإن هذا التفسير يثير أسئلة أكثر مما يجيب، لأن نماذجنا الحالية غير قادرة على تفسير هذا السيناريو بشكل كامل.

سيتم إجراء المزيد من الملاحظات والتحليلات باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة التابع لـ JWST لتأكيد طبيعة هذه الأجسام والتحقيق في تكوين أغلفتها الجوية. سيوفر هذا رؤى قيمة حول تكوين وتطور الكواكب المارقة.

إن اكتشاف الكواكب المارقة الثنائية في سديم أوريون يفتح آفاقًا جديدة للبحث ويشجعنا على إعادة تقييم فهمنا لعمليات تكوين الكواكب. هذه النتائج لها آثار مهمة على مجالات مثل تكوين الكواكب، والفيزياء الفلكية النجمية، وتطور المجرات، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في عالم الكواكب المارقة المذهل.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الكواكب المارقة؟

ج: الكواكب المارقة أو العائمة هي أجسام ذات كتلة كوكبية ولا تدور حول نجوم.

س: كيف اكتشف علماء الفلك الكواكب المارقة في سديم أوريون؟

ج: استخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لمراقبة المركز الكثيف لسديم أوريون وحددوا 540 كوكبًا مارقًا محتملاً.

س: ما سبب أهمية الكواكب المارقة الثنائية في سديم أوريون؟

ج: إن وجود كواكب ثنائية مارقة يتحدى فهمنا الحالي لتكوين الكواكب ويثير تساؤلات حول أصولها وكيف تظل مرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية.