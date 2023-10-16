نصائح البستنة لإضافة اللون إلى حديقتك المنزلية

عند التخطيط لحديقتك المنزلية، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار الشجيرات المزهرة، والأغطية الأرضية، والمتسلقات للحصول على دفقات من الألوان في المستقبل. كان شهر أكتوبر هذا جافًا بشكل خاص، لذا يجدر النظر في التأثير الذي قد يحدثه ذلك على نباتاتك. قبل وصول حرارة الصيف، تأكد من أن حديقتك تحتوي على طبقة جيدة من النشارة وتأكد من أن نظام الرش الخاص بك يعمل بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إضافة الأغطية الأرضية إلى تحسين المظهر العام لحديقتك.

قم بجولة حول مدينتك المحلية للحصول على الإلهام من الحدائق الناجحة في المنطقة. على سبيل المثال، تم تجميل حدائق روكهامبتون الوسطى بنبات غازانياس سكاندينز، وهو نبات أصبح مرادفًا للمدينة. تتوفر الغزانية في مجموعة متنوعة من الألوان، ويمكن مزجها معًا أو زراعتها بلون واحد للحصول على تأثير بصري مذهل. تعتبر نباتات التغطية الأرضية هذه مثالية للمواقع المشمسة وتوفر عرضًا نابضًا بالحياة حتى في المواضع المكشوفة.

تنتمي الجازانيا إلى عائلة Compositae Daisy وهي سهلة النمو. أنها تأتي في مجموعة واسعة من الألوان الرائعة والألوان الثنائية. موطنها الأصلي جنوب أفريقيا، وهي نباتات عشبية معمرة يمكن أن تشكل كتلًا أو لها مسارات تتدفق فوق الصخور. تنتج النباتات أيضًا شتلات بسهولة، مما يخلق تواجدًا مستمرًا في حديقتك.

تشمل الحدائق الأخرى التي تعرض نباتات جميلة حديقة Col Brown Park، حيث يمكنك العثور على Tabernaemontana Corymbosa Little Emerald. تتميز هذه الشجيرة الصغيرة الجذابة بأوراق خضراء داكنة لامعة ومجموعات من الزهور البيضاء ذات الرائحة الحلوة على مدار العام. إنه متعدد الاستخدامات ومناسب للتحوطات المنخفضة أو حواف الحديقة أو زراعة الحاويات.

في مطار روكهامبتون، المدخل مزين بشارع بسمارك بالمز المثير للإعجاب. أشجار النخيل المائية ذات أوراق الشجر الجذابة ذات اللون الأزرق الرمادي موطنها الأصلي مدغشقر. على الرغم من أنها قد لا تكون مناسبة للحدائق الصغيرة، إلا أنها يمكن أن يصل عرضها إلى ثلاثة أمتار عند توفير مساحة واسعة. تتميز حدائق المطار أيضًا بمزروعات منخفضة توفر تباينًا جميلاً مع أشجار النخيل.

الصبر، الذي تمت زراعته في وسط كوينزلاند لأكثر من قرن من الزمان، يستحق أيضًا الاهتمام بحديقتك. تتوفر الآن أنواع هجينة قوية وملونة، وتزهر بعض الأصناف بشكل مستمر لمدة ستة أشهر. يعتبر نبات Aloe Bush Baby Yellow بزهوره الصفراء الناعمة وأوراقه الخضراء الداكنة جذابًا بشكل خاص.

وأخيرًا، لا يزال من الممكن العثور على شجرة الفرانجيباني، المعروفة أيضًا باسم بلوميريا، في جميع أنحاء روكهامبتون. تحتفظ Plumeria obtusa، أو Evergreen Frangipani، بأوراقها طوال العام ولها أوراق خضراء داكنة لامعة. الزهور البيضاء النقية ذات الرائحة العالية تجعلها لا لبس فيها.

قم بجولة حول مدينتك في نهاية هذا الأسبوع وستكتشف مجموعة من النباتات المزهرة المبهجة التي يمكن أن تكون مثالية لحديقتك الخاصة.

مصادر:

- البستنة مع نيل فيشر: نصائح ورؤى البستنة لوسط كوينزلاند (الثاني)