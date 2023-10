روكي بوينت: موجة كلاسيكية على الشاطئ الشمالي

By

تشتهر Rocky Point، التي تقع بالقرب من Pipe on the North Shore's Seven Mile Miracle، بكونها موجة رائعة. مع اقتراب فصل الشتاء، ينتظر راكبو الأمواج بفارغ الصبر وصول الأمواج المستمرة. ومع ذلك، قبل أن نتعمق في الموسم القادم، دعونا نلقي نظرة فاحصة على أول انتفاخ كبير ضرب روكي بوينت مؤخرًا بعد بضعة أشهر من موجات أبطأ.

غالبًا ما تنتج التورمات في بداية الموسم ظروفًا صعبة، تتأثر بالرياح القوية وتراكم الرمال. وعلى الرغم من هذه العوامل، تظل روكي بوينت موجة استثنائية. مزيجها الفريد من القوة والشكل يجعلها المفضلة لدى راكبي الأمواج في المنطقة.

يساهم موقع Rocky Point على الشاطئ الشمالي، المشهور باستضافة بعض الأمواج الأكثر شهرة في العالم، في سمعته. محاطًا بفترات استراحة مرموقة مثل Pipeline وBackdoor، تتمتع Rocky Point بموقع موثوق ومثير لالتقاط بعض الأمواج عالية الجودة.

في حين أن المقالة المصدر تتضمن رابط فيديو لعرض الانتفاخ الأخير، فإن المعلومات الإضافية حول الخصائص المحددة وتاريخ Rocky Point ستوفر فهمًا أكثر شمولاً.

التعاريف:

- روكي بوينت: استراحة لركوب الأمواج تقع بالقرب من Pipe on the North Shore's Seven Mile Miracle، المعروفة بإنتاج أمواج ممتازة.

- معجزة السبعة أميال: شريط ساحلي ممتد على الشاطئ الشمالي لجزيرة أواهو، هاواي، يشتهر باستراحات ركوب الأمواج المستمرة.

– الانتفاخ: سلسلة من أمواج المحيط الكبيرة الناتجة عن الرياح القوية.

مصادر:

