كشف أسرار الانفجارات النجمية: مهمة INFUSE لدراسة بقايا المستعر الأعظم Cygnus Loop

في الامتداد الشاسع لسماء الليل، تجذب بقايا المستعر الأعظم Cygnus Loop فضول علماء الفلك ومراقبي النجوم على حدٍ سواء. هذه الظاهرة السماوية، التي تقع بالقرب من كوكبة الدجاجة (التي تعني "البجعة" باللاتينية)، هي بقايا نجم ضخم انهار تحت جاذبيته وانفجر إلى مستعر أعظم منذ حوالي 20,000 ألف عام. والآن، من المقرر إطلاق مهمة رائدة تسمى INFUSE، تهدف إلى تسليط الضوء على الألغاز المحيطة بالانفجارات النجمية ودورها في تكوين أجرام سماوية جديدة.

سوف يستخدم INFUSE، الذي يرمز إلى تجربة المجال الطيفي للأشعة فوق البنفسجية المتكاملة، أداة حديثة تجمع بين التصوير والتحليل الطيفي لمراقبة بقايا المستعر الأعظم Cygnus Loop. من خلال التقاط الضوء فوق البنفسجي البعيد المنبعث عند اصطدام مقدمة الصدمة بجيوب من الغاز البارد في مجرة ​​درب التبانة، سيوفر INFUSE رؤية لا تقدر بثمن حول ديناميكيات ونقل الطاقة للمستعرات الأعظم.

تلعب المستعرات الأعظم، مثل تلك المسؤولة عن إنشاء حلقة الدجاجة، دورًا حاسمًا في تكوين المجرات. تعمل هذه الأحداث المتفجرة على تشتيت المعادن الثقيلة المتشكلة في قلب النجم إلى سحب الغبار والغاز المحيطة، والتي تتجمع في النهاية لتشكل أجرامًا سماوية جديدة مثل الكواكب والنجوم وأنظمة النجوم بأكملها.

تهدف مهمة INFUSE بقيادة بريان فليمنج، أستاذ الأبحاث في جامعة كولورادو بولدر، إلى دراسة التوسع المستمر لحلقة الدجاجة. تستمر هذه السحابة الضخمة، التي يبلغ عرضها أكثر من 120 سنة ضوئية، في التوسع بسرعة مذهلة تبلغ حوالي 930,000 ألف ميل في الساعة.

ومن خلال أجهزته المبتكرة، سوف يلتقط INFUSE صورًا للصدمة الأمامية، ويكشف عن درجات حرارة الغاز التي تتراوح من 90,000 إلى 540,000 درجة فهرنهايت (50,000 إلى 300,000 درجة مئوية). ومن خلال الجمع بين نقاط القوة في التصوير والتحليل الطيفي، سيقوم INFUSE بإنشاء "مكعب بيانات" ثلاثي الأبعاد يوفر فهمًا شاملاً لتكوين البقايا ودرجة حرارتها وحركتها.

ومن المقرر إطلاق مهمة صاروخ السبر INFUSE في 29 أكتوبر 2023 من منطقة White Sands Missile Range في نيو مكسيكو. وبينما نبدأ هذه الرحلة العلمية، يحمل INFUSE وعدًا بكشف أسرار الانفجارات النجمية، وفتح رؤى حول تكوين الأجرام السماوية التي تضيء فهمنا للكون.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو إنفوس؟

INFUSE، أو تجربة المجال الطيفي للأشعة فوق البنفسجية المتكاملة، هي مهمة صاروخية تجمع بين التصوير والتحليل الطيفي لدراسة بقايا المستعر الأعظم Cygnus Loop.

س: ما هي حلقة Cygnus؟

حلقة الدجاجة، والمعروفة أيضًا باسم سديم الحجاب، هي بقايا انفجار سوبر نوفا حدث منذ حوالي 20,000 ألف سنة. يقع بالقرب من كوكبة Cygnus في سماء الليل.

س: ما هي المستعرات الأعظم؟

المستعرات الأعظم هي أحداث متفجرة تحدث عندما ينهار نجم ضخم تحت جاذبيته ويطلق كمية هائلة من الطاقة. وهي تلعب دورا حاسما في تكوين الأجرام السماوية وتوزيع المعادن الثقيلة في الكون.

س: كيف سيساهم INFUSE في فهمنا للمستعرات الأعظم؟

سوف يلتقط INFUSE الضوء فوق البنفسجي البعيد المنبعث عندما تتفاعل مقدمة الصدمة لبقايا المستعر الأعظم Cygnus Loop مع الغاز البارد في درب التبانة. ومن خلال دراسة نقل الطاقة هذا، يهدف INFUSE إلى تقديم رؤى جديدة حول ديناميكيات وعمليات المستعرات الأعظم.