مهمة جديدة تستكشف الأصول الكونية للأنظمة النجمية

خلال أشهر معينة من العام، يستمتع مراقبو النجوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بمشاهدة كوكبة الدجاجة وهي تجتاز سماء الليل برشاقة. واحدة من أكثر الأجسام الجذابة في هذه الكوكبة هي حلقة الدجاجة، المعروفة أيضًا باسم سديم الحجاب، وتقع فوق جناح البجعة مباشرةً.

سديم الحجاب هو بقايا نجم ضخم انفجر في مستعر أعظم مذهل منذ حوالي 20,000 ألف سنة. أدى هذا الانفجار النجمي، الذي جعل حجم شمسنا قزمًا، إلى تشتيت العناصر الثقيلة المنتجة في قلب النجم إلى سحب الغبار والغاز المحيطة. وفي الواقع، كان الانفجار قويا للغاية لدرجة أنه يعتقد أنه كان مرئيا حتى خلال ساعات النهار على الأرض، على الرغم من كونه على بعد 2,600 سنة ضوئية.

تلعب هذه المستعرات الأعظم دورًا حاسمًا في تكوين المجرات والأنظمة النجمية. يؤدي الانفجار إلى تشتيت العناصر الثقيلة، بما في ذلك العناصر الضرورية لتكوين الكواكب والنجوم، في جميع أنحاء الكون. وبمرور الوقت، تتجمع بقايا هذه الانفجارات لتؤدي إلى تكوين نجوم وكواكب جديدة وأنظمة نجمية بأكملها.

لكشف أسرار Cygnus Loop ودورها في تكوين الأنظمة النجمية، تم إطلاق مهمة صاروخ السبر INFUSE (التجربة الطيفية للأشعة فوق البنفسجية للمجال المتكامل) من نطاق الصواريخ White Sands في نيو مكسيكو. تهدف المهمة التي يقودها باحثون من جامعة كولورادو بولدر، إلى مراقبة كيفية تفريغ المستعر الأعظم للطاقة في مجرة ​​درب التبانة من خلال دراسة الضوء المنبعث عندما تصطدم موجة الصدمة بجيوب الغاز البارد في المجرة.

تستخدم مهمة INFUSE تلسكوبًا متخصصًا مصممًا للكشف عن الأشعة فوق البنفسجية البعيدة، مما يسمح للعلماء بمراقبة درجات حرارة الغاز التي تتراوح من 90,000 إلى 540,000 درجة فهرنهايت. تجمع هذه الأداة الفريدة بين إمكانيات التصوير والتحليل الطيفي، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين مصدر الضوء ودرجة حرارته وحركته.

ولن تساعد البيانات المجمعة العلماء على فهم العناصر المحددة ودرجات حرارتها فحسب، بل ستسلط الضوء أيضًا على كيفية امتزاج هذه العناصر مع البيئة المحيطة. تعد هذه القياسات خطوة مهمة نحو فهم العملية التي تصبح من خلالها المواد الناتجة عن المستعرات الأعظم جزءًا من الكواكب وأشكال الحياة، مثل الأرض والبشر.

أسئلة وأجوبة

ما هي حلقة Cygnus؟

حلقة الدجاجة، والمعروفة أيضًا باسم سديم الحجاب، هي بقايا نجم ضخم انفجر في مستعر أعظم منذ حوالي 20,000 ألف سنة.

ما هو الغرض من مهمة INFUSE؟

تهدف مهمة INFUSE إلى مراقبة كيفية انتشار الطاقة الصادرة عن المستعر الأعظم Cygnus Loop في درب التبانة، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تكوين الأنظمة النجمية.

كيف تعمل أداة INFUSE؟

تجمع أداة INFUSE بين التصوير والتحليل الطيفي لالتقاط وتحليل الضوء فوق البنفسجي البعيد المنبعث من موجة الصدمة للمستعر الأعظم. فهو يوفر بيانات قيمة عن التركيب ودرجة الحرارة والحركة.

ما هي الآثار المترتبة على مهمة INFUSE؟

ستعمل مهمة INFUSE على تعزيز فهمنا لكيفية مساهمة المواد الناتجة عن المستعرات الأعظم في تكوين الكواكب والبيئات التي تدعم الحياة، مثل الأرض.