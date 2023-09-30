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تحذر الدراسة من أن السفر إلى الفضاء قد يشكل تهديدًا لطبقة الأوزون على الأرض

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 30، 2023
تحذر الدراسة من أن السفر إلى الفضاء قد يشكل تهديدًا لطبقة الأوزون على الأرض

تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كانتربري في كرايستشيرش بنيوزيلندا إلى أن الاهتمام المتزايد باستكشاف الفضاء وزيادة إطلاق الصواريخ يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لطبقة الأوزون العلاجية للأرض. على الرغم من الجهود المبذولة لإصلاح طبقة الأوزون، التي تضررت بشدة في الماضي بسبب الأنشطة البشرية، فإن صناعة الفضاء المزدهرة قد تعيق تعافيها.

تطلق الصواريخ المستخدمة في المهمات الفضائية غازات وجسيمات ضارة بطبقة الأوزون. وحللت الدراسة بيانات إطلاق الصواريخ من السنوات الخمس الماضية وتوقعت الاتجاهات المستقبلية في السفر إلى الفضاء. وفي هذه الفترة القصيرة، زاد عدد عمليات الإطلاق السنوية العالمية من 90 إلى 190، وحدثت معظمها في نصف الكرة الشمالي. ويتوقع الباحثون أن تتجاوز صناعة الفضاء العالمية 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2040.

ورغم أن التأثير الحالي لإطلاق الصواريخ على طبقة الأوزون يعتبر ضئيلا، إلا أن الدراسة تؤكد أن تصاعد الأنشطة الفضائية قد يؤدي إلى تفاقم الضرر. تطلق انبعاثات الصواريخ مواد مثل الكلور التفاعلي، والكربون الأسود، وأكاسيد النيتروجين، وكلها ضارة بالأوزون. ولم يتم بعد تقييم تأثيرات وقود الصواريخ الجديد، مثل غاز الميثان، بشكل كامل.

يتزايد الاهتمام بالمشاريع الفضائية، مع دخول ما يقرب من 70 دولة ومؤسسة فضائية خاصة إلى الساحة. يشير صعود شركات مثل Virgin Galactic وSpaceX وBlue Origin إلى وجود اتجاه عالمي في استكشاف الفضاء. ومع ذلك، فمن الضروري النظر في التداعيات البيئية المحتملة لمثل هذه المساعي.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن نيوزيلندا لديها القدرة على الاضطلاع بدور قيادي في صناعة الفضاء والتأثير على المحادثات العالمية حول استكشاف الفضاء المستدام. يقترح الباحثون استراتيجيات لصناعة الفضاء ومجتمع أبحاث الأوزون، بما في ذلك تتبع انبعاثات الصواريخ، وتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات للباحثين، والنظر في التأثير على الأوزون أثناء تصميم الصواريخ.

ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة في عمليات إطلاق الصواريخ العالمية من خلال تنسيق الجهود بين شركات الطيران والعلماء والحكومات. وتدعو الدراسة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم إعاقة الصواريخ للتعافي المستمر لطبقة الأوزون. ونشرت نتائج هذا البحث في مجلة الجمعية الملكية لنيوزيلندا.

مصادر:
- جامعة كانتربري
– مجلة الجمعية الملكية النيوزيلندية

By مامفو بريشيا

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