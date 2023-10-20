تسعى شركة SpaceX إلى الحصول على ترخيص أسرع للإطلاق

ملخص: تمارس شركة SpaceX ضغوطًا على إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لتسريع عملية ترخيص الإطلاق. صاروخ Starship الخاص بالشركة جاهز لاختبار الطيران الثاني ولكنه ينتظر الموافقة التنظيمية النهائية. وتأمل شركة SpaceX أن يتم إطلاقها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر. في غضون ذلك، تخطط شركة Virgin Galactic لإطلاق مهمتها السادسة خلال ستة أشهر في الثاني من نوفمبر. وتكافح شركات الإطلاق الصغيرة للتنافس مع أسعار SpaceX المنخفضة لمهمات Falcon 2. كان للموقع المهيمن لشركة SpaceX في السوق تأثير "مخيف للغاية" على صناعة الإطلاق الصغيرة. تقدم شركة SpaceX فرص إطلاق مشاركة الرحلات للأقمار الصناعية الصغيرة بتكلفة منخفضة تصل إلى 9 دولار للكيلوغرام الواحد، وهو سعر أقل بكثير مما تقدمه مركبات الإطلاق الصغيرة المخصصة. طلبت ثلاث شركات أمريكية، وهي SpaceX، وBlue Origin، وVirgin Galactic، تمديد فترة التعلم قبل تنفيذ لوائح السلامة الفيدرالية الجديدة لمهمات رحلات الفضاء البشرية التجارية. ومن المقرر أن ينتهي الوقف الاختياري لمدة 5,500 عامًا للوائح الفيدرالية في الأول من يناير.

تكثف SpaceX جهودها للحصول على ترخيص إطلاق أسرع من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). أكملت الشركة الاستعدادات اللازمة لإجراء اختبار الطيران الثاني لصاروخ Starship الخاص بها ولكنها تنتظر الموافقة التنظيمية النهائية. أقرب تاريخ إطلاق ممكن هو الآن في النصف الأول من شهر نوفمبر. من ناحية أخرى، تستعد شركة Virgin Galactic لمهمتها السادسة خلال ستة أشهر، والمقرر لها يوم 2 نوفمبر.

ومع ذلك، تواجه شركات الإطلاق الصغيرة تحديات في التنافس مع أسعار SpaceX المنخفضة لمهمات Falcon 9. صرح المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن موقع SpaceX المهيمن في السوق كان له تأثير كبير على صناعة الإطلاق الصغيرة، مما يجعل من الصعب عليهم التنافس على السعر. تقدم SpaceX حاليًا فرص إطلاق مشاركة الرحلات للأقمار الصناعية الصغيرة بتكلفة منخفضة تصل إلى 5,500 دولار للكيلوغرام الواحد. وفي حين ارتفعت هذه الأسعار من 5,000 دولار للكيلوغرام الواحد في البداية، إلا أنها لا تزال أقل بكثير مما تقدمه مركبات الإطلاق الصغيرة المخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت ثلاث شركات أمريكية، وهي SpaceX، وBlue Origin، وVirgin Galactic، للمطالبة بتمديد فترة التعلم قبل تنفيذ لوائح السلامة الفيدرالية الجديدة لمهمات رحلات الفضاء البشرية التجارية. ومن المقرر أن ينتهي الحظر الحالي لمدة عشرين عاما على اللوائح الفيدرالية في الأول من يناير/كانون الثاني. وتعتقد الشركات أن الصناعة ليست ناضجة بعد بالقدر الكافي لتبني لوائح جديدة للسلامة، وهي تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية وغيرها من الوكالات الحكومية لإنشاء نظام جديد للسلامة. إطار النقل الفضائي.

مصادر:

– المصدر 1: تريفور محلمان/آرس تكنيكا – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– المصدر 2: أخبار الفضاء – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– المصدر 3: آرس – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/