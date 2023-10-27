الهند تختبر بنجاح نظام الهروب لكبسولة الطاقم ذات التصنيف البشري

حققت الهند إنجازًا هامًا في برنامج رحلات الفضاء البشرية الخاص بها من خلال الاختبار الناجح لنظام هروب الطاقم للمركبة الفضائية جاجانيان. أظهر الاختبار على متن الطائرة، الذي أُجري يوم السبت، محركات الصواريخ والمظلات التي ستدفع المركبة الفضائية بعيدًا عن مركبة الإطلاق الفاشلة.

وأثناء الاختبار، تم إطلاق نسخة غير مأهولة من كبسولة جاجانيان فوق صاروخ أحادي المرحلة يعمل بالوقود السائل. وبعد دقيقة واحدة تقريبًا من الإطلاق، تم تشغيل مناورة الإجهاض، وانفصلت الكبسولة عن المعزز لتنزل بالمظلة في البحر. وقد شعر المسؤولون الهنود بسعادة غامرة بنتيجة الرحلة التجريبية، حيث اعتبروها بمثابة أول معلم رئيسي في برنامج جاجانيان الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار.

وقال سريدهارا سوماناث، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية: "لقد بدأنا رحلة جاجانيان بهذا الإطلاق الأول لتسلسل إجهاض المركبة التجريبية، وسيتم تكرار ذلك عدة مرات في ظل ظروف مختلفة". وتخطط الهند لإجراء المزيد من الاختبارات لنظام إجهاض الإطلاق في العام المقبل، بالإضافة إلى مهمة جاجانيان غير المأهولة في المدار. الهدف لإرسال رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض على متن المركبة الفضائية جاجانيان هو عام 2025.

يعد الاختبار الناجح لنظام هروب الطاقم خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لطموحات الهند في رحلات الفضاء البشرية. إنه يوضح قدرة الدولة على ضمان سلامة رواد الفضاء أثناء سيناريوهات الإطلاق والعودة. ومن خلال تطوير مركباتها الفضائية المأهولة، تضع الهند نفسها كلاعب رئيسي في مجال استكشاف الفضاء.

ما هي المركبة الفضائية جاجانيان؟

تعد مركبة جاجانيان الفضائية أول مركبة فضائية مأهولة في الهند مصممة لنقل رواد الفضاء إلى مدار أرضي منخفض.

ما الذي تم اختباره أثناء الاختبار على متن الطائرة؟

ركز الاختبار أثناء الرحلة على نظام هروب الطاقم، والذي يتضمن محركات صاروخية ومظلات لفصل المركبة الفضائية بأمان عن مركبة الإطلاق الفاشلة.

ما هو الجدول الزمني لإرسال رواد الفضاء إلى المدار على متن المركبة الفضائية جاجانيان؟

ويهدف المسؤولون الهنود إلى إرسال رواد فضاء إلى مدار أرضي منخفض على متن مركبة جاجانيان الفضائية بحلول عام 2025. وسيسبق ذلك المزيد من الاختبارات لنظام إجهاض الإطلاق ومهمة جاجانيان غير المأهولة.