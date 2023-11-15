الشركات الخاصة تُحدث ثورة في استكشاف الفضاء السحيق

لقد استحوذت الشركات الخاصة بشكل ثابت على استكشاف الفضاء السحيق من الحكومات، ودخلت في صناعات كانت تهيمن عليها تاريخياً المبادرات المملوكة للحكومة. إن الاستشعار عن بعد، واستكشاف القمر، وبناء محطة الفضاء ليست سوى أمثلة قليلة على المجالات التي أدركت فيها الشركات التجارية إمكانية تحقيق الربح. الآن، يتحول التركيز نحو علوم الكواكب.

صرح بيتر بيك، الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab، أن التحول نحو الشركات الخاصة التي تستكشف كواكب أخرى باستثمارات رأسمالية منخفضة نسبيًا يعد بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. لا يفتح هذا التحول النموذجي إمكانيات جديدة للاستكشاف فحسب، بل يتحدى أيضًا فكرة أن استكشاف الفضاء يتطلب مليارات الدولارات ومشاركة حكومية.

دخلت Rocket Lab مؤخرًا في شراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للشروع في أول مهمة خاصة لدراسة كوكب الزهرة. الهدف من المهمة هو البحث عن علامات الحياة الميكروبية في سحب الكوكب. في حين أن المهمة نفسها قد لا تحقق عوائد مالية، إلا أن مبررها التجاري يكمن في إظهار قدرات مجموعة إطلاق Rocket Lab. وهذا سيضع الشركة في مكانة يمكنها من تأمين عقود حكومية مربحة في المستقبل.

ويمكن أن يعزى الاهتمام المتزايد بكوكب الزهرة إلى اكتشاف الفوسفين، وهو جزيء يشير إلى وجود حياة لاهوائية على الأرض. أعاد هذا الاكتشاف إحياء الاهتمام الذي كان خاملًا منذ فترة طويلة باستكشاف كوكب الزهرة، وهو الكوكب الذي طغى عليه الانبهار بالمريخ. كما أعلنت وكالة ناسا عن بعثتين خاصتين بها إلى كوكب الزهرة، لكن الشركات التجارية تتمتع بميزة السرعة.

في حين كانت وكالة ناسا هي الرائدة التقليدية في علوم الفضاء، إلا أن الوكالة تواجه قيودًا تفرضها قيود الميزانية ولوائح الكونجرس. تستغرق المشاريع واسعة النطاق وكثيفة رأس المال مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي سنوات لتطويرها وغالبًا ما تتطلب مقايضات بين المهام المختلفة. ويمثل هذا فرصة للشركات التجارية لسد الفجوة بمهام أصغر وتدريجية تكمل مهام العقد الكبير.

تكمن ميزة البعثات التجارية في قدرتها على أن تكون فعالة من حيث التكلفة وفعالة. ومن خلال إبقاء الأمور بسيطة، يمكن للشركات الخاصة تنفيذ المهام بتكلفة أقل وضمن أطر زمنية أقصر. كان على معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، المسؤول عن تمويل وبناء الأداة العلمية لمهمة كوكب الزهرة، أن يتبنى نهجًا غير تقليدي لجمع التبرعات، بالاعتماد على المتطوعين ودعم الخريجين.

أظهر تعاون Rocket Lab السابق مع NASA في مهمة CAPSTONE قدراتهم في تقديم خدمات الإطلاق، وتعتمد مهمة Venus على تلك التجربة. وستكون تكلفة البعثات العلمية المستقبلية التي تستخدم هذا النظام بعشرات الملايين، مما يجعله بديلاً قابلاً للتطبيق للوكالات الخارجية.

في الختام، تُحدث الشركات الخاصة ثورة في استكشاف الفضاء السحيق من خلال دفعه للأمام من خلال أساليبها المبتكرة وجداولها الزمنية الأسرع. إن إدراج لاعبين تجاريين في مجال علوم الكواكب يفتح إمكانيات مثيرة لمستقبل استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة

1. كيف تساهم الشركات الخاصة في استكشاف الفضاء السحيق؟

بدأت الشركات الخاصة في تولي جوانب مختلفة من استكشاف الفضاء، بما في ذلك الاستشعار عن بعد، واستكشاف القمر، وبناء المحطة الفضائية. وهم الآن يغامرون بعلم الكواكب، مما يثبت أن استكشاف الفضاء السحيق يمكن القيام به بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل مقارنة بالمبادرات الحكومية التقليدية.

2. ما أهمية المهمة الخاصة إلى كوكب الزهرة؟

وتهدف المهمة الخاصة إلى كوكب الزهرة، بقيادة Rocket Lab بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى البحث عن علامات الحياة الميكروبية في سحب الكوكب. على الرغم من أن المهمة قد لا تحقق أرباحًا فورية، إلا أن نجاحها سيُظهر قدرات Rocket Lab ويضعها في موقع يؤهلها لتأمين العقود الحكومية المربحة في المستقبل.

3. كيف تختلف البعثات التجارية عن البرامج الحكومية التقليدية؟

تتمتع البعثات التجارية بميزة السرعة والمرونة. في حين أن البرامج الحكومية التقليدية غالبا ما تواجه قيود الميزانية والقيود التنظيمية، فإن الشركات الخاصة يمكنها تنفيذ المهام بتكلفة أقل وضمن أطر زمنية أقصر. وهذا يسمح بمهام أكثر تواترا وإضافية تكمل المشاريع واسعة النطاق.

4. كيف تعمل الشركات الخاصة على خفض تكاليف العلوم؟

تعطي الشركات الخاصة الأولوية للبساطة في مهامها، مما يساعد على إبقاء التكاليف منخفضة. ومن خلال التركيز على التصاميم الفعالة والعمليات المبسطة، يمكنهم تنفيذ المهام العلمية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد أساليب غير تقليدية لجمع التبرعات، مثل الاعتماد على المتطوعين ودعم الخريجين، لتأمين التمويل اللازم لهذه المبادرات.