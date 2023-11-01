مسبار مستكشف حياة الزهرة: كشف أسرار كوكب الزهرة

لطالما أسرت المساحة الشاسعة الغامضة للفضاء خيالنا وفضولنا. بينما نستكشف الكواكب في نظامنا الشمسي، أثار جرم سماوي معين اهتمامنا - كوكب الزهرة. يُعرف كوكب الزهرة بظروفه القاسية وبيئته غير المضيافة، ويُعتبر منذ فترة طويلة كوكبًا خاليًا من الحياة. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في استكشاف الفضاء والتكنولوجيا تتحدى هذه الفكرة.

تشرع شركة Rocket Lab، شركة رحلات الفضاء الأمريكية الرائدة، في مهمة طموحة إلى كوكب الزهرة - وهي أول مهمة خاصة من نوعها. من المقرر أن يُحدث مشروعهم الرائد، مسبار مستكشف الحياة فينوس، ثورة في فهمنا لهذا الكوكب الغامض. في حين أن كوكب الزهرة قد يبدو وكأنه جحيم جهنمي على السطح، إلا أن هناك مناطق عالية في السحب حيث قد تدعم الظروف الحياة كما نعرفها.

الهدف الأساسي لمسبار Venus Life Explorer Probe هو البحث عن علامات الحياة واكتشاف الكيمياء العضوية داخل السحب الزهرية. يزن مسبار السبر الجوي هذا 20 كجم فقط، وسيركب على متن مركبة الفضاء Photo التابعة لـ Rocket Lab، حيث سيتم إطلاقه على قمة صاروخ إلكتروني. كان من المقرر إطلاق المسبار في يناير 2025، لكن Rocket Lab وضعت نصب أعينها الآن إطلاق المسبار في ديسمبر 2024، بالتزامن مع مهمة Shukrayaan التابعة لـ ISRO إلى كوكب الزهرة.

سيوفر مسبار Venus Life Explorer، المجهز بمقياس التألق الذاتي (AFN)، رؤى لا تقدر بثمن حول التركيب الكيميائي وكثافة الهباء الجوي للغلاف الجوي لكوكب الزهرة. خلال مرحلته النشطة القصيرة التي تستغرق خمس دقائق، سيحدد المسبار الجزيئات العضوية ويفحص مكونات السحابة الشاذة. وما يميز هذه المهمة هو فعاليتها من حيث التكلفة، حيث تبلغ ميزانيتها أقل من 10 ملايين دولار. وهذا يسلط الضوء على إمكانات البعثات منخفضة التكلفة مع الحد الأدنى من الحمولات لتحقيق عوائد علمية كبيرة.

ويؤكد تعاون Rocket Lab مع باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير (MIT) على أهمية هذه المهمة ومصداقيتها. إنها جزء من بعثات Morning Star الأكبر حجمًا، وهي سلسلة من الرحلات الاستكشافية تهدف إلى تقييم مدى صلاحية الغلاف الجوي لكوكب الزهرة والبحث عن الحياة. بعد مسبار فينوس لايف إكسبلورر، ستقوم سلسلة من المجسات ذات المظلات والحمولات المتخصصة باستكشاف الغلاف الجوي لكوكب الزهرة من عام 2026 إلى عام 2031. وستكون الذروة النهائية هي مهمة عودة العينات في عام 2041، باستخدام منصة محمولة بالون وصاروخ صغير لمركبة الفضاء. استرجاع عينات الغلاف الجوي.

لا يقتصر الاستكشاف الشامل لكوكب الزهرة على Rocket Lab. تخطط ناسا لإطلاق مهمتين طموحتين، دراسة الغلاف الجوي العميق للزهرة للغازات النبيلة والكيمياء والتصوير (DAVINCI) في عام 2029، وانبعاثية كوكب الزهرة وعلوم الراديو وInSAR والطوبوغرافيا والتحليل الطيفي (VERITAS) في عام 2031. بفضل جهودنا، نحن على وشك كشف الأسرار المخفية داخل حجاب الزهرة السميك من السحب.

بينما تتجه البشرية نحو المزيد من المغامرات في الكون، يمثل مسبار فينوس لايف إكسبلورر علامة بارزة في سعينا للمعرفة والفهم. إن الاكتشاف المحتمل للحياة على كوكب الزهرة لن يعيد تشكيل تصورنا للكون فحسب، بل سيشعل أيضًا حقبة جديدة من الاستكشاف والإنجازات العلمية.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يعتبر كوكب الزهرة غير مضياف للحياة؟

ج: يتمتع كوكب الزهرة بظروف قاسية، بما في ذلك الغلاف الجوي السميك ذو الضغط العالي ودرجات الحرارة التي تصل إلى 480 درجة مئوية على السطح.

س: ما هو الهدف من مسبار فينوس لايف إكسبلورر؟

ج: يهدف مسبار Venus Life Explorer Probe إلى البحث عن علامات الحياة واكتشاف الكيمياء العضوية داخل السحب الزهرية.

س: كم من الوقت سيظل المسبار نشطًا؟

ج: سيكون المسبار نشطًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، وسيقوم خلالها بجمع بيانات مهمة حول الغلاف الجوي لكوكب الزهرة.

س: كيف يمكن مقارنة تكلفة هذه المهمة بمهام ناسا المستقبلية؟

ج: تبلغ تكلفة مسبار فينوس لايف إكسبلورر أقل من 10 ملايين دولار، وهو أرخص بكثير من بعثات ناسا المستقبلية التي يمكن أن تكلف حوالي 500 مليون دولار.

س: ما هي المهام الأخرى المخطط لها لاستكشاف كوكب الزهرة؟

ج: لقد خططت ناسا لمهمتين، دافينشي في عام 2029 وفيريتاس في عام 2031، لمواصلة استكشاف أسرار كوكب الزهرة.