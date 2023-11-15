مستقبل إطلاق الفضاء الأوروبي: تحول نموذجي نحو التسويق

يشهد النقل الفضائي الأوروبي تحولًا تاريخيًا حيث يتبنى الوزراء في قمة الفضاء الأوروبية نهجًا تنافسيًا جديدًا لخدمات الإطلاق. ويهدف هذا النهج إلى تمكين الشركات التجارية وتقليل الاعتماد على التمويل العام، حيث تعمل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) كعميل رئيسي للأنشطة والخدمات الفضائية التجارية.

ويعتبر قرار التحول نحو نموذج خدمات تنافسي بمثابة خطوة إيجابية من قبل خبراء الصناعة. يعتقد يورن سبورمان، المدير التجاري في Rocket Factory Augsburg (RFA)، أنها "لحظة تاريخية" حيث قررت وكالة الفضاء الأوروبية خصخصة ودعم عدد قليل من الشركات في السعي وراء أنظمة الإطلاق الفضائية، بدلاً من تطوير أنظمة إطلاق خاصة بها. يفتح هذا النهج الجديد فرصًا مثيرة لشركة RFA، التي ركزت على تطوير منصة الإطلاق الصغيرة RFA One منذ إنشائها في عام 2018.

لا يسمح التحول النموذجي للإطلاق الأوروبي لـ RFA بتوسيع قدراتها من خلال استكشاف تطوير أنظمة الرفع المتوسطة أو الثقيلة فحسب، بل يوفر أيضًا طرقًا جديدة من خلال برنامج الشحن التجاري التابع لوكالة الفضاء الأوروبية. وكانت RFA قد أعلنت سابقًا عن كونسورتيوم لتطوير Argo، وهي خدمة شحن لمحطة الفضاء الدولية (ISS) ومحطات الفضاء التجارية المستقبلية. في حين أن الوفاء بالموعد النهائي لعام 2028 الذي حددته وكالة الفضاء الأوروبية يشكل تحديًا، إلا أن سبورمان يظل واثقًا.

حاليًا، ينصب التركيز الأساسي لـ RFA على إطلاقها الأول، والذي من المقرر أن يتم في صيف 2024 في مطار SaxaVord الفضائي في جزر شيتلاند في اسكتلندا. يستخدم RFA One الخاص بالشركة، وهو قاذفة ثلاثية المراحل، محركات هيليكس ذات الاحتراق المرحلي للأكسجين السائل والكيروسين. ومع قدرة نشر تصل إلى 1,300 كيلوغرام إلى مدار قطبي بطول 500 كيلومتر أو 450 كيلوغرام إلى مدار نقل ثابت بالنسبة للأرض، فإن إذاعة RFA واثقة من التقدم الذي أحرزته حتى الآن.

إن الدعم المالي الذي قدمته وكالة الفضاء البريطانية، والذي يبلغ 4.3 مليون دولار، يعزز من استعدادات RFA لرحلتها الافتتاحية. إن الإطلاق الناجح لـ RFA لديه القدرة على وضع كل من الشركة وميناء SaxaVord الفضائي كلاعبين مهمين في النظام البيئي الأوروبي لخدمات الإطلاق التجاري الناشئ.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو النهج التنافسي الجديد لقمة الفضاء الأوروبية؟

تبنت قمة الفضاء الأوروبية نهجا تنافسيا جديدا للنقل الفضائي، وتمكين الشركات التجارية وتقليل الاعتماد على التمويل العام. ستعمل وكالة الفضاء الأوروبية كعميل أساسي للأنشطة والخدمات الفضائية التجارية.

2. ما هي الفرص التي يوفرها التحول النموذجي لشركة Rocket Factory Augsburg (RFA)؟

يسمح النهج الجديد لـ RFA بتوسيع قدراتها من خلال استكشاف تطوير أنظمة الرفع المتوسطة أو الثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ RFA المشاركة في برنامج الشحن التجاري التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يهدف إلى تقديم خدمات الشحن إلى محطة الفضاء الدولية والمحطات الفضائية التجارية المستقبلية.

3. متى من المقرر أن يتم الإطلاق الأول لـ RFA؟

من المقرر أن يتم الإطلاق الأول لـ RFA في صيف 2024 في ميناء SaxaVord الفضائي في جزر شيتلاند باسكتلندا.

4. ما هو نوع المشغل الذي يستخدمه RFA؟

قاذفة RFA الأساسية هي RFA One، وهو صاروخ ثلاثي المراحل يستخدم محركات هيليكس الاحتراقية التي تعمل على الكيروسين والأكسجين السائل.

5. كيف يساهم إطلاق RFA في النظام البيئي الأوروبي لخدمات الإطلاق التجاري؟

إن الإطلاق الناجح لـ RFA لديه القدرة على وضع كل من الشركة وميناء SaxaVord الفضائي كلاعبين مهمين في النظام البيئي الأوروبي لخدمات الإطلاق التجاري الناشئ.