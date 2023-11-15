أعمدة الصواريخ على القمر: نظرة فاحصة على التأثيرات السطحية

لقد كان الهبوط على القمر دائمًا مسعى صعبًا، وبينما تضع وكالة ناسا أنظارها على مزيد من الاستكشاف القمري من خلال برنامج أرتميس، فإن فهم تأثيرات أعمدة الصواريخ على سطح القمر يصبح عاملاً حاسماً. ومع التخطيط لمركبات هبوط أكبر وأقوى لمهام مستقبلية، تتضخم المخاطر المرتبطة بعمليات الهبوط والإقلاع بشكل كبير.

البيئة الفريدة على القمر، والتي تتميز بانخفاض الجاذبية، وانعدام الغلاف الجوي، وطبقة من الغبار والصخور الناعمة تسمى الثرى القمري، تخلق سيناريو معقدًا للمركبات الفضائية. أثناء هبوطها أو إقلاعها، تطلق محركاتها أعمدة من الغاز الساخن الأسرع من الصوت نحو السطح، مما يولد قوى مكثفة تثير الغبار وتقذف الصخور بسرعات عالية. وهذا يشكل مخاطر مختلفة مثل العوائق البصرية، وسحب الغبار التي تتداخل مع الملاحة والأجهزة، والأضرار المحتملة لمركبة الهبوط والأجهزة القريبة.

أحد المخاوف الحاسمة هو التآكل الناجم عن هذه الأعمدة. في حين أن مركبات الهبوط على نطاق أبولو لم تخلق حفرًا عند الهبوط، إلا أن تأثيرات مركبات الهبوط الأكبر حجمًا لم يتم تحديدها بعد. هناك عدم يقين بشأن مدى تأثير مركبات الهبوط القادمة في مهمات أرتميس على تآكل السطح وما إذا كانت الحفر السريعة في منطقة الهبوط يمكن أن تعرض استقرار مركبة الهبوط وسلامة رواد الفضاء على متنها للخطر.

للحصول على فهم أفضل لهذه التفاعلات بين سطح العمود (PSI)، قام الباحثون في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل، ألاباما بتطوير أدوات برمجية متقدمة. تتيح هذه الأدوات تنبؤات دقيقة لبيئات PSI وتساعد في تقييم المخاطر لمشاريع ناسا المستقبلية، بما في ذلك مبادرة نظام الهبوط البشري وخدمات الحمولة القمرية التجارية. كما أنها حيوية للتخطيط للبعثات إلى المريخ.

من خلال محاكاة أعمدة محرك مركبة الهبوط أبولو 12 وتفاعلها مع سطح القمر، تمكن علماء ناسا في مارشال من مطابقة التآكل المتوقع بشكل وثيق مع ما حدث بالفعل أثناء الهبوط. أنتجت عمليات المحاكاة، التي أجريت على أجهزة الكمبيوتر العملاقة في مركز أبحاث أميس التابع لناسا، تيرابايت من البيانات على مدى عدة أسابيع من وقت التشغيل.

باستخدام هذه الأدوات البرمجية الجديدة والرؤى المكتسبة من عمليات المحاكاة، تستطيع ناسا توقع المخاطر المحتملة بشكل استباقي، وتقليل المخاطر التي تتعرض لها المركبات الفضائية وطاقمها، وضمان نجاح المهام القمرية وبين الكواكب المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو برنامج أرتميس؟

ج: برنامج أرتميس هو مبادرة وكالة ناسا لاستكشاف القمر بمهام بشرية وروبوتية، بهدف تأسيس وجود بشري مستدام على سطح القمر.

س: ما أهمية فهم أعمدة الصواريخ للهبوط على سطح القمر؟

ج: يمكن أن تؤدي أعمدة الصواريخ المتولدة أثناء عمليات الهبوط والإقلاع إلى خلق مخاطر مثل العوائق البصرية وسحب الغبار وإلحاق الضرر بمركبة الهبوط والمعدات القريبة. تساعد دراسة تأثيراتها على ضمان عمليات هبوط آمنة وناجحة.

س: ما هو إجهاد القص؟

ج: يشير إجهاد القص إلى القوة الجانبية (الجانبية) المطبقة على منطقة معينة. وهو السبب الرئيسي للتآكل حيث تتدفق السوائل عبر السطح.

مصادر:

ناسا. (2023، 15 نوفمبر). عادم صاروخي على القمر: أجهزة الكمبيوتر العملاقة التابعة لناسا تكشف عن تأثيرات سطحية تم الاسترجاع من phys.org: https://phys.org/news/2023-11-rocket-exhaust-moon-nasa-supercomputers.html